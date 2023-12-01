100 يوم على شهر رمضان المبارك.. والمساجد تستعد بفعاليات دينية وتثقيفية

يهتم العديد من المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، بمعرفة موعد شهر رمضان المبارك 2024، باعتباره شهر الرحمة والخير، الذي أُنزل فيه القرآن الكريم، لقول الله- عز وجل- في سورة البقرة: «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ».

موعد شهر رمضان فلكيًا

وحول موعد شهر رمضان المبارك 2024، فإنه وفقًا لاستطلاع هلال جمادي الأولى والحسابات والنتائج الفلكية يتبقى 100 يوم على الشهر الكريم، ومن المتوقع أن يكون أول أيامه الاثنين الموافق 11 مارس 2024.

برنامَج الأوقاف في رمضان

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الأوقاف تفاصيل البرنامَج الرمضاني الذي تجهزه في العديد من المساجد، داخل محافظات الجمهورية، من بينهما مسجد الإمام الحسين الذي يحيي الصلاة به أكثر من 100 عالم وقارئ.

يأتي برنامج الأوقاف لشهر رمضان في إطار الدور الدعوى والتثقيف، وحرص الوزارة على تهيئة الأجواء الإيمانية في هذه الأيام المباركة عبر الفعاليات والأنشطة التي ستقام في مساجد مصر عامة، بصورة غير مسبوقة.