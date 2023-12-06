مصر تتصدر العرب بـ8 عناصر تراثية مسجلة في قائمة اليونسكو.. اعرفها

تستمر مصر في تحقيق نجاحات متتالية في مجال تسجيل التراث الثقافي غير المادي في قائمة منظمة اليونسكو، إذ نجحت مؤخراً في تسجيل «الفنون والمهارات المرتبطة بالنقش على المعادن… النحاس والفضة والذهب»، ليصل عدد العناصر المصرية المسجلة في القائمة إلى 8 عناصر، وهو ما يجعلها تتصدر الدول العربية في هذا المجال، وفي التقرير التالي نقدم تفاصيل هذه العناصر.

8 عناصر تراثية مسجلة لمصر في اليونسكو

ويأتي تسجيل مصر لهذا العنصر الجديد، استكمالاً لجهودها في الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي، إذ سبق وأن نجحت في تسجيل 7 عناصر تراثية أخرى، ونضح ذلك فيما يلي :

1- السيرة الهلالية: تمّ تسجيل السيرة الهلالية في عام 2008، إلى قائمة التراث غير المادى في اليونسكو.

2- التحطيب (اللعب بالعصي): وهو فن من الفنون القتالية المصرية المستلهمة من الحياة المصرية القديمة يُستخدم فيه العصى الخشبية للمبارزة، وجاء تسجيله بقائمة اليونسكو في عام 2016.

3- الممارسات المرتبطة بالنخلة: نجحت مصر في إدراج ملف «النخلة» بقائمة التراث غير المادي بمنظمة اليونسكو في 2020.

4- فنون الخط العربي: بجهود مصر وبالتعاون مع الدول العربية؛ السعودية ولبنان والأردن وتونس، تم تسجيل الخط العربي، على قوائم الصون العاجل للتراث الثقافي غير المادي في 2021.

5- النسيج اليدوي في صعيد مصر: تمّ تسجيل النسيج اليدوي بالصعيد على قائمة اليونسكو في 2020.

6- الأراجوز: سجلت وزارة الثقافة ملف فن «الأراجوز»، بقائمة الصون التراث غير المادى، باليونسكو في 2018.

7- الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة: وتم تسجيل العنصر على صون التراث الثقافي غير المادي في اليونسكو عام 2022.

النقش على المعادن

8- «الفنون والمهارات المرتبطة بالنقش على المعادن.. النحاس والفضة والذهب»: نجحت مصر من خلال وزارة الثقافة بالتعاون مع 10 من الدول عربية أخرى، هي: «مصر والسعودية والجزائر والمغرب والعراق و فلسطين والسودان والسعودية وتونس واليمن وموريتانيا»، في تسجيله على قائمة التراث غير المادي في 2023.