رسالة مؤثرة وبكاء وانهيار.. كيف ودعت ريهام عبدالغفور وشقيقها والدهما الراحل؟

حالة من الحزن الشديد والانهيار أصابت الفنانة ريهام عبدالغفور وشقيقها بعد معرفة خبر وفاة والدهما الفنان أشرف عبدالغفور، والتي جاءت بشكل مفاجئ، حيث رحل عن عالمنا بعد تعرضه لحادث سير في طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي.

رسالة مؤثرة من ريهام عبدالغفور لوالدها الراحل

وحرصت ريهام عبدالغفور رثاء والدها الفنان الراحل أشرف عبدالغفور من خلال منشور عبر حسابها بفيس بوك قائلة: «أدعيلك بإيه يا حبيبي.. أدعيلك بالرحمة؟، طب ما أنت كنت الرحمة، أدعيلك بالخير؟، طب ما أنت كل الخير، قلبي اتكسر وضهري اتكسر وروحي اتكسرت، الله يرحمك يا حبيبي، أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة لأبي».

رسالة تامر عبدالغفور لوالده الراحل

بينما كتب تامر عبدالغفور شقيق ريهام، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» رسالة مؤثرة لوالده الراحل قال فيها :«إلهي.. أغلقت الملوك أبوابها وبابك مفتوح للسائلين، يا رب.. غارت النجوم، ونامت العيون، وأنت الحي القيوم الذي لا تأخذه سِنة ولا نوم.. إلهي.. فرشت الفرش وخلا كل حبيب بحبيبه، وأنت حبيب المجتهدين، وأنيس المستوحشين، إلهي.. إن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجئ؟ وإن قطعتني عن جنابك فبجناب من أحتمي؟! يا سيدي لك أخلص العارفون وبفضلك نجا الصالحون، وبرحمتك أناب المقصرون، يا جميل العفو أذق والدي سعة عفوك، وحلاوة مغفرتك، وحبك وجودك وكرمك وفضلك.. إن لم يكن أهلا لذلك فأنت أهل لذلك، فأنك أهل التقوى وأهل المغفرة».

بكاء وانهيار ريهام عبدالغفور

وأصيبت الفنانة ريهام عبدالغفور فور علمها بخبر وفاة والدها بحالة انهيار تام وذلك خلال تواجدها في المستشفى لإجراء التصريحات اللازمة لدفن الجثمان، كما استمرت معها حالة الانهيار أثناء تلقيها العزاء في والدها بمسجد الشرطة بالشيخ زايد وحرص على مواساتها عدد كبير من نجوم الفن.