عاجل.. أول تعليق من الفنانة ريهام عبد الغفور على رحيل والدها في حادث أليم

في أول تعليق لها بعد وفاة والدها الفنان أشرف عبد الغفور الذي رحل عن عالمنا مساء أمس في حادث أليم، إذ ارتطمت سيارة قادمة من الخلف بسيارته على طريق الإسكندرية الصحراوي؛ مما أدى لفقده السيطرة على سيارته وفارقت روحه الحياة في لحظتها قبل أن يصل إلى المستشفى.

وكتبت ريهام عبر صفحتها على فيسبوك: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضى ربنا انا لله وإنا إليه راجعون، مش مصدقة والله إني بكتب عنك انت كده، هتوحشني أوي يا حبيبي".

وأضافت: "توفي إلى رحمة الله تعالي أبويا وحبيبي وكل حاجة عندي في الدنيا، الجنازة اليوم الأثنين الموافق 4 ديسمبر عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد والدفن بمقابر العائلة بمقابر طريق الواحات بالسادس من أكتوبر أرجوا قراءه الفاتحة والدعاء لأبي".

وألقت قوات الأمن القبض على قائد السيارة المتسبب في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

تشييع جثمان أشرف عبدالغفور

ويشيع ظهر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد إلى مثواة الأخير حيث مازال يتواجد داخل مستشفيي الشيخ زاد ومعه ابنته ريهام عبدالغفور والتي دخلت في توبه انهيار بعد معرفة خبر وفاة والدها،كما يتواجد معها عدد من نجوم الوسط الفني لمواساتها.

مسيرة أشرف عبدالباقي الفنية

يذكر أن الفنان أشرف عبد الغفور شغل منصب نقيب المهن التمثيلية من عام 2012 إلى عام 2015، وحصل على دبلوم المعهد العالي للمسرح قسم تمثيل عام 1963، وكان رئيسا للجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح في دورته الأخيرة.