انهيار ريهام عبدالغفور أثناء دفن جثمان والدها (صور)

دخلت الفنانة ريهام عبد الغفور في حالة من الانهيار التام، أثناء دفن جثمان والدها في مقابر العائلة على طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر.

وحاول الحضور في الجنازة تهدئة ريهام عبد الغفور، ببعض كلمات لمواساتها وتخفيف حزنها.

جنازة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور

وشهدت جنازة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، حضورا كبيرا من نجوم الوسط الفني، أبرزهم دينا الشربيني، وفاء عامر، أحمد حلمي، أحمد صلاح السعدني، حنان مطاوع، سهير المرشدي.