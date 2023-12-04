رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

انهيار ريهام عبدالغفور أثناء دفن جثمان والدها (صور)

كتب:

أحمد عبد الرحمن
02:52 م | الإثنين 04 ديسمبر 2023
ريهام عبد الغفور

ريهام عبد الغفور

دخلت الفنانة ريهام عبد الغفور في حالة من الانهيار التام، أثناء دفن جثمان والدها في مقابر العائلة على طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر.

وحاول الحضور في الجنازة تهدئة ريهام عبد الغفور، ببعض كلمات لمواساتها وتخفيف حزنها.

جنازة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور

وشهدت جنازة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، حضورا كبيرا من نجوم الوسط الفني، أبرزهم دينا الشربيني، وفاء عامر، أحمد حلمي، أحمد صلاح السعدني، حنان مطاوع، سهير المرشدي.

اقرأ المزيد:

ريهام عبد الغفور لـ«الوطن»: عقلي يعجز عن استيعاب ما يحدث لأهالينا في غزة

أشرف عبد الغفور وابنته ريهام.. مظاهرة حب يوقفها «قطار الموت»

نجوم الفن يساندون ريهام عبد الغفور بعد وفاة والدها في حادث أليم 

«محجبة وملهاش في التمثيل».. من هي ريم الشقيقة الكُبرى لـ ريهام عبد الغفور؟
بقلم أحمد عبد الرحمن