3 وفيات مفاجئة أحزنت الوسط الفني في أقل من شهر

حالة من الحزن الشديد سيطرت مؤخرا على الوسط الفني بعد وفاة 3 نجوم في أقل من شهر واحد، حيث خيَّم الحزن بشكل كبير على نجوم الفن وعلى منشوراتهم على السوشيال ميديا والتي تحولت إلى دفتر عزاء.

رحيل الفنان طارق عبدالعزيز

وفي 26 نوفمبر، أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خلال تصريح خاص لـ«الوطن»، وفاة الفنان طارق عبد العزيز، بشكل مفاجئ أثناء تصوير مسلسل «وبقينا اتنين».

وشعر الفنان الراحل بتعب مفاجئ، بعد انتهاء تصوير أحد المشاهد ليسقط مغشيا عليه فجأة أثناء التصوير ويتم نقله سريعا للمستشفى ليلفظ أنفاسه الأخيرة ويرحل عن عالمنا بشكل مفاجئ.

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

وفي 3 ديسمبر رحل عن عالمنا الفنان أشرف عبدالغفور، إثر تعرضه لحادث سير أليم، وذلك عن عمر ناهز 81 عاما، وذلك حسبما صرح الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

وكان الفنان الراحل أشرف عبدالغفور يقود سيارته بصحبة زوجته في طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي في طريقة لزيارة ابنته، ولكن اصطدمت به سيارة من الخلف ليفقد سيطرته على السيارة ويلفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله للمستشفى.

وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي

و في 5 ديسمبر أعلنت الفنانة آية سماحة وفاة حماتها المنتجة ناهد فريد شوقي عن عمر ناهز 73 عامًا، وذلك عبر حسابها على «فيس بوك»، قائلة: «لا حول ولا قوة إلا بالله، انتقلت إلى رحمة الله أمي التانية ناهد فريد شوقي».

وأضافت قائلة: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون، صلاة الجنازة عصرًا في مسجد الشرطة بالشيخ زايد».