تأجيل عرض مسلسل «وبقينا اتنين» بسبب وفاة طارق عبدالعزيز

أعلنت أماني التونسي، مؤلفة مسلسل «وبينا اتنين»، خلال بيان صحفي تأجيل عرض أول حلقات المسلسل لأخر شهر ديسمبر الجاري، والذي كان من المقرر عرضه على شاشة قناة أون، وجاء التأجيل بعد وفاة الفنان الراحل طارق عبد العزيز في لوكيشن تصوير مشاهده في مسلسل «وبقينا اتنين».

وأشارت المؤلفة أماني التونسي، إلى أنها تعكف على انتهاء كتابة باقي حلقات مسلسل «وبقينا اتنين»، وبشأن دور الفنان طارق عبد العزيز، علقت: «لسه بحاول أقفل السياق الدرامي لشخصيته ونبني أحداث جديدة».

شريف منير يروج لمسلسل وبقينا اتنين

روج الفنان شريف منير منذ ايام عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام لمسلسلة الجديد وبقينا اثنين

وكتب شريف منير قائلا: «مسلسل وبقينا اتنين.. ميعادنا يوم 24 نوفمبر على شاشة ontv».

أبطال مسلسل «وبقينا اتنين»

ويضم مسلسل «وبقينا اتنين»، عدد من نجوم الفن أبرزهم شريف منير ،رانيا يوسف، عمرو وهبة، طارق عبدالعزيز مروة عبد المنعم، تامر فرج، ميمي جمال، ياسر الطوبجي، عزت زين ونانسي هلال، تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكري.