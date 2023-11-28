انهيار خالد الصاوي في عزاء طارق عبدالعزيز.. وهنيدي يستقبل المعزين

أصيب الفنان خالد الصاوي، بحالة انهيار شديدة، فور وصوله عزاء الفنان طارق عبدالعزيز، المُقام حاليًا بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وسط توافد عدد كبير من الفنانين.

ولم يتمالك خالد الصاوي، من حبس دموعه، لا سيما أنه كانت تجمعه علاقة صداقة وطيدة مع الفنان طارق عبدالعزيز، لذلك حرص على التواجد في مسجد الشرطة مُبكرًا.

وقال خالد الصاوي في تصريح مقتضب: «ده صديق عمري.. إحنا صحاب من وإحنا في سن 17 سنة.. الله يرحمه».

وحرص خالد الصاوي، وكذلك الفنان محمد هنيدي، على الوقوف بجانب معتصم طارق عبد العزيز، ومساندته ودعمه في ذلك الظرف الراهن، واستقبال المعزين.

كان الفنان خالد الصاوي، وجه رسالة مؤثرة لصديقه الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «طارق حبيبي أمانة عليك سلملي على كل شلة حقوق، واحجزلي وسطيكم، وانعم مع السابقين.. اللاحقون قلة، مستنيين الإشارة ونجتمع بيكم، وما تعتلوش همنا آمنا وصبرنا سيبولنا حزن الفراق، خلوا الونس ليكم».