طارق صبري ودنيا عبدالعزيز يصلان عزاء أشرف عبدالغفور (صور)

وصل الفنان طارق صبري، عزاء الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، المقام حاليا بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.

وحرصت دنيا عبد العزيز، وفيدرا، ولقاء سويدان، وألفت عمر، وحمزة العيلي، وإدوارد أن يكونوا أول الحاضرين للعزاء.

كما حضر العزاء؛ الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وزوجته الفنانة روجينا، والفنانة ايمان العاصي، والفنان عمر السعيد، والفنان محمد أبو داود.