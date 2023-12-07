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11 يوما إجازة متبقية في ديسمبر 2023.. عطلات أسبوعية وانتخابات

كتب:

أحمد أبوضيف
03:46 ص | الخميس 07 ديسمبر 2023
إجازة

إجازة

يتبقى في شهر ديسمبر 2023 عدد من أيام الإجازة الرسمية والعطلة الأسبوعية، التي يحصل عليها العاملون بالدولة والقطاع الخاص والعام كعطلة أسبوعية.

ويبلغ عدد أيام الإجازة المتبقية في شهر ديسمبر 2023، 11 يوما كالتالي:

الجمعة 8 ديسمبر 2023: عطلة أسبوعية.

السبت 9 ديسمبر 2023 عطلة أسبوعية.

الأحد 10 ديسمبر 2023 أول أيام الانتخابات الرئاسية.

الاثنين 11 ديسمبر 2023 ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.

الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 ثالث الانتخابات الرئاسية.

الجمعة 15 ديسمبر 2023: عطلة أسبوعية.

السبت 16 ديسمبر 2023: عطلة أسبوعية.

الجمعة 22 ديسمبر 2023: عطلة أسبوعية.

السبت 23 ديسمبر 2023 عطلة أسبوعية.

الجمعة 29 ديسمبر 2023: عطلة أسبوعية.

السبت 30 ديسمبر 2023 عطلة أسبوعية.

من هي الجهات الحكومية التي تحصل على إجازة الانتخابات؟

ووفقا لبيانا رسميا من وزارة التربية والتعليم، فإن جميع المدارس الحكومية المقرر بها لجان انتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية، ستحصل على إجازة أيام الانتخابات الثلاثة، وأوضحت الوزارة أن الإجازة لطلاب هذه المدارس فقط وليس للمعلمين، فيما أكدت أن المدارس الحكومية التي ليس لها لجان انتخابية وأيضا المدارس الخاصة والدولية لن تحصل على إجازة الانتخابات.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.