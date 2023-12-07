هل تحصل الجامعات على إجازة في أيام الانتخابات الرئاسية؟.. اعرف القرار الرسمي

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، حقيقة منح الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية إجازة خلال أيام انتخابات 2024، لمختلف الطلاب، موضحة أنه لا توجد أي قرارات رسمية بهذا الشأن خلال الفترة الحالية، وأن الدراسة ستكون منتظمة في الفترة المقبلة خلال أيام الانتخابات، وأن العمل بمختلف القطاعات يسير وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

الجامعات لا توجد بها أي أماكن تصويت أو اقتراع

وأوضحت المصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأماكن التي توجد بها لجان للانتخابات هي المدارس والمواقع التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات وأن الجامعات لا توجد بها أي أماكن تصويت أو اقتراع، لافتة إلى أنه بالنسبة للطلاب المغتربين، فإنه من المتوقع منحهم إجازة نصف يوم للذهاب لأقرب لجنة انتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وأن حتى هذه اللحظة لا توجد أي قرارات بذلك.

وزير التعليم العالي يحث المجتمع الأكاديمي على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وكان الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، دعا المجتمع الأكاديمي من أساتذة وعاملين وطلاب، إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مناشدا المجتمع الأكاديمي بالمشاركة الفعالة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية.