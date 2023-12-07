«لعنة تطارده».. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد استبداله أمام شيفيلد (صور)

للمرة الثالثة على التوالي، لم ينجح محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، في هز شباك الخصم، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، آخرها مواجهة شيفيلد يونايتد في الجولة الخامسة عشر لـ«البريميرليج»، والتي حسمها الريدز بهدفين نظيفين.

«لعنة الهدف 200»، صلاح الذي بات على بُعد هدف وحيد من تسجيل هدفه رقم 200 في جميع المسابقات مع ليفربول، في لحظة ينتظرها منذ 3 مباريات أمام كل من مانشستر سيتي وفولهام وأخيرا شيفيلد، يبدو أنه أصابته لعنة الصيام عن التهديف للاحتفال بهذا الإنجاز.

رد فعل محمد صلاح بعد استبداله أمام شيفيلد يونايتد.. لماذا بدت عليه ملامح الغضب؟

في الدقيقة 67 من عمر المواجهة التي جمعت ليفربول وشيفيلد، قرر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، استبدال محمد صلاح، الذي يبدو أن هذا القرار تسبب في إخراج موجة الغضب بداخله، من غيابه عن هز شباك الخصوم لـ3 مباريات متتالية.

رد فعل محمد صلاح، أثناء استبداله، وخلال وجوده على دكة البدلاء، أظهره منفعلا بشكل كبير، كما بدت على وجهه ملامح الحزن، حيث تعول عليه الجماهير في تسجيل الأهداف، فضلا عن رغبته هو أيضا في مواصلة تحقيق الأرقام القياسية على الملاعب الإنجليزية.

محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف للمباراة الثالثة على التوالي

غياب محمد صلاح عن التهديف في 3 مباريات متتالية، جعل الفارق بينه وبين إيريك هالاند مهاجم مانشستر سيتي، يواصل الاتساع، إذ يتصدر اللاعب النرويجي صدارة ترتيب الهدافين برصيد 14 هدفا، بفارق 4 أهداف عن الفرعون المصري الذي يحتل الوصافة.