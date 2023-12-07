لماذا لا يحصل محمد صلاح على الكرة الذهبية؟.. تصريح صادم من أسطورة ليفربول

لم يكن مشوار محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر، مفروشا بالورود خلال رحلة صعوده من لاعب لم يُكتب له النجاح في الدوري الإنجليزي في تجربة غير موفقة مع تشيلسي، إلى أحد أساطير أقوى دوري في العالم وهدافه الأول.

صلاح الذي صال وجال على مدار 6 سنوات داخل قلعة أنفيلد، حصد خلالها كل الألقاب الفردية والجماعية، لم يتمكن حتى الآن من الوقوف على المنصة الأهم لأي لاعب في العالم، وهي منصة التتويج بلقب الأفضل في العالم، وحصد الكرة الذهبية، إلا أن لويس جارسيا، أسطورة ليفربول السابق، تمكن من فك الشفرة بتصريح صادم عن «مو».

كيف كشف أسطورة ليفربول السابق أن العالم لا يقدر صلاح؟

في تصريحات لموقع «سبورتس كيدا» تحدث جارسيا عن رأيه في صلاح، مشيرا إلى أن مشكلته الأساسية أنه لاعب هادئ لا يبحث عن تصدر عناوين الصحف، مشددا: «أرى أن اللاعب يجب أن يشارك في تلك الأمور ليحظى بالتقدير».

الأهم في آخر 10 سنوات.. كيف تحدث أسطورة ليفربول عن صلاح؟

«الناس يفهون قيمة الشخص في لحظات معينة»، هكذا كشف جارسيا أن ذلك حدث مع صلاح حين نرددت الأقاويل حول اقتراب رحيله من ليفربول، مشيرا إلى أن «الناس حينها أدركت أهميته وتحدثوا عن أهمية بقائه».

أحد أهم اللاعبين خلال العشر سنوات الأخيرة، هكذا وصف جارسيا، محمد صلاح، مشددا على أن من يتابع ليفربول يعرف حقا مدى أهمية اللاعب ويقدرونه، وهو يشعر بهذا الحب.

وسطَّر محمد صلاح اسمه بأحرف من نور منذ انضمامه لصفوف ليفربول في 2017، حيث قاد الفريق للتتويج بكل البطولات على رأسها الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.