قبل الوصول للهدف 200.. أحد جماهير ليفربول يطالب محمد صلاح بالحصول على كارت أصفر

أصبح محمد صلاح واحدا من أساطير نادي ليفربول، بعد 6 سنوات قضاها فى قلعة الأنفيلد، بات رهان جماهير الريدز عليه مضاعفا مع كل مباراة يخوضها، خصوصا بعد مباراة فولهام التي شارك بها أمس.

وطالبت جماهير ليفربول محمد صلاح قبل مباراة أمس بضرورة حصوله على بطاقة صفراء.

رهانات عديدة يدخلها مشجعو ليفربول، بحثا عن الثراء السريع من وراء تألق محمد صلاح، بحسب صحيفة «دايلي ستار» البريطانية، آخرها مراهنتهم على تسجيله في مرمى فولهام والوصول لهدفه الـ200، فضلا عن احتفاله الشهير بخلع القميص بعد تسجيل الهدف، والحصول على بطاقة صفراء.

لماذا طلبت جماهير ليفربول من محمد صلاح الحصول على إنذار أمام فولهام؟

«لا تخذلنا مو»، هكذا كتب أحد مشجعي ليفربول عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «X» «تويتر سابقا»، مطالبا الفرعون المصري بتسجيل هدفا وخلع قميصه للحصول على بطاقة صفراء، أملا في فوز المشجع بالرهان.

بعد هذه التغريدة، تسابق المئات من المشجعين على توجيه نفس الطلب إلى قائد منتخب مصر، وهداف ليفربول، حيث كتب آخر: «صلاح، الهدف 200 والبطاقة الصفراء من فضلك»، وغرد آخر: «راهن بمدخراتك على هدف صلاح والبطاقة الصفراء أمام فولهام».

ورغم فوز ليفربول الماراثوني على فولهام بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، لم يتمكن محمد صلاح من التسجيل في تلك المباراة.