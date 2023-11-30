اتحاد جدة يستعين بمسؤول سابق في ليفربول لإقناع محمد صلاح بالصفقة.. من هو؟

محمد صلاح لا يزال حلمًا بعيد المنال على اتحاد جدة، إذ فشلت الأموال في جلبه والمفاوضات أيضًا، ولم يبتقَ سوى استخدام السلاح الأقوى في معركة الظفر بالفرعون المصري، أمام تمسك ليفربول بالإبقاء على أهم عناصره.. فماذا يفعل «العميد»؟

هل يقرب جوليان وارد محمد صلاح من اتحاد جدة؟

الإنجليزي جوليان وارد كان الخيار الأكثر دهاء من قبل اتحاد جدة، من أجل تحقيق الهدف الأهم في المرحلة الأخيرة، باعتباره الورقة الرابحة التي جلبت لليفربول صفقات خيالية، لعل أبرزها إقناع محمد صلاح بتجديد عقده للبقاء مع الريدز حتى 2025، الأمر ذاته بالنسبة ليورجن كلوب وغيرهما.

اتحاد جدة يقف على بعد خطوة من خطف خدمات أحد أنجح المديرين الرياضيين في أوروبا بالسنوات الأخيرة، والمسؤول السابق عن إدارة ليفربول والتعاقدات الخاصة بالفريق، من أجل تحقيق النجاح ذاته مع الفريق السعودي، والتعاقد مع صفقات قادرة على تحقيق أهداف المشروع الجديد، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

شغل «وارد» هذا المنصب لمدة عام واحد فقط، خلال الفترة بين يونيو 2022 إلى يونيو 2023، ورغم أنها فترة قصيرة إلا أنه لعب دورًا مهمًا في إعادة ليفربول إلى القمة، حيث ساهم في تجديد عقد المدير الفني يورجن كلوب، وتجديد عقد النجم المصري محمد صلاح، بالإضافة إلى إتمام عدد من الصفقات القوية، مثل التعاقد مع داروين نونيز ولويس دياز.

من هو جوليان وارد المدير الرياضي السابق لليفربول؟

«وارد» بدأ مسيرته الكروية في نادي ويمبلدون، قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي عام 2005، ونجح في شغل منصب مدير التعاقدات حتى عام 2012، في ذلك العام، انتقل وارد إلى ليفربول، وشغل منصب مدير الكشافة حتى عام 2022، عندما تم تعيينه مديرًا رياضيًا.

خلال وجوده مديرًا رياضيًا في ليفربول، كان وارد مسؤولًا عن مراقبة المواهب الشابة على مستوى العالم، وإحضارهم إلى الريدز، كما كان مسؤولًا عن التفاوض على الصفقات الجديدة، وإدارة شؤون اللاعبين، وذلك بعد تعيينه خلفًا لريكاردو بيجليوتي.

في يونيو 2023، أعلن ليفربول رحيل وارد من منصبه كمدير رياضي، حيث كان يرغب في العودة إلى العمل في مجال الكشافة مجددًا، ورغم ذلك بات قريبًا من توقيع عقد جديد مع اتحاد جدة، إذ يصر الأخير على حسم صفقته باعتباره شخصًا ذكيًا وذا خبرة، ولديه قدرة جيدة على تقييم المواهب الشابة، إلى جانب كونه يتمتع بعلاقات جيدة مع الأندية على مستوى واسع، وذلك أملًا في قدرته على إقناع محمد صلاح على التعاقد مع الفريق في الفترة المقبلة.

أبرز إنجازات جوليان وارد في ليفربول خلال عام