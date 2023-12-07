الجيش الأمريكي يوقف عمل نوع من الطائرات بسبب خطورته

اتخذ الجيش الأمريكي، الأربعاء، قرارا احترازيا بمنع تسيير طائراته من نوع «أوسبري» بعد تعرضت طائرات عدة من هذا النوع لحوادث مميتة، كان آخرها في اليابان في نهاية نوفمبر حين قتل 8 عسكريين أمريكيين.

بيان الجيش الأمريكي

وذكر الجيش الأمريكي، في بيان له، أن قائد قيادة العمليات الخاصة في سلاح الجو، أصدر أمرا بإيقاف عمل هذه الطائرات العسكرية التي يمكنها الإقلاع والهبوط عموديا مثل مروحية، والتحليق أفقيا مثل طائرة عادية، وتابع في البيان: «للحدّ من المخاطر بينما يستمرّ التحقيق في أسباب آخر حادث مميت تعرّضت له طائرة من هذا النوع في 29 نوفمبر في جنوب غرب اليابان وراح ضحيّته ثمانية عسكريين أمريكيين».

في الوقت نفسه أشارت البحرية الأمريكية، في بيان لها، إلى أن هذا القرار الاحترازي يأتي على طائرات أوسبري بجانب طائرات سي في 22، فيما علق سلاح الجو مبينا أن هناك عيبا ماديا في الطائرة غير معروف لذا يفضل إيقافها.

وأضاف أنّ إيقاف هذه الطائرات عن الطيران «سيوفّر الوقت والحيّز اللازمين لإجراء تحقيق كامل لتحديد الأسباب ووضع التوصيات حتى يتمكن أسطول سي في-22 التابع لسلاح الجو من الطيران مرة أخرى».

تساؤلات عدة

وكثرت التساؤلات حول سلامة هذا النوع من الطائرات بعد أن تعدّدت الحوادث التي تعرّضت لها خلال الأعوام الماضية، ففي 29 نوفمبر تحطمت أوسبري تابعة لسلاح الجو الأمريكي في البحر قرب جزيرة ياكوشيما في جنوب اليابان وقضى كلّ من كان على متنها وعددهم ثمانية عسكريين جميعهم أمريكيون.

وظيفة هذه الطائرة

وكانت هذه الطائرة يومها تباشر مهمة تدريب روتينية، وأتى هذا الحادث بعد أسابيع فقط من تحطّم طائرة عسكرية أخرى من نوع أوسبري في شمال أستراليا في أغسطس ما أسفر عن مقتل 3 من عناصر مشاة البحرية الأمريكية المارينز.

وفي 2022، لقى 4 أشخاص في النرويج مصرعهم، كانوا على متن أوسبري تحطّمت خلال تدريبات لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، فيما أوقفت اليابان رحلات طائراتها من نوع أوسبري منذ حادث الأربعاء وطلبت من الجيش الأمريكي أن يفعل الشيء نفسه على الأراضي اليابانية، كإجراء احترازي.