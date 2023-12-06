رابر عالمي يهاجم أمريكا وإسرائيل بسبب قصف غزة: مشاهد الأطفال تقتلني.. أريد أن أبكي

دعا الرابر الأمريكي ماكلمور، متابعيه عبر العالم إلى التبرع عبر رابط في حسابه الرسمي بإنستجرام، لدعم أطفال فلسطين ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يستهدف غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، من خلال المنظمة الخيرية «PCRF».

الرابر الأمريكي ماكلمور يدعم فلسطين

وشارك ماكلمور متابعيه، فيديو لطفل توفي جراء القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة، وعلق عليه قائلا: «يبدو الصبي في نفس عمر سلون تقريبًا، شاهدت هذا الفيديو مباشرة بعد أن أرسلت أطفالي إلى المدرسة اليوم، كنت أعانقهم لفترة أطول قليلا مما اعتدت عليه، تنهمر الدموع من عيني وأنا أفكر فيما سأشعر به عندما أحمل أطفالي المقتولين، وأبذل كل ذرة من اليأس في الكون، وأتوسل إلى الله أن يعيد التنفس إلى رئتيهم الصغيرة».

وأضاف ماكلمور: «وجدت نفسي لا أرغب في فتح إنستجرام خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتسربت إليّ رغبتي الأنانية في إيقاف المعاناة المستحيلة التي هي خلاصي، هذا الأب يشعر بالألم أكثر من اللازم، أتصفح أكثر وأرى أنّ يوم أمس كان أحد أسوأ الأيام منذ بدء قصف فلسطين مع مقتل أكثر من 1000 شخص يوم الأحد وحده».

وتابع الرابر الأمريكي: «الأمر يزداد سوءًا، يا له من امتياز أن ننظر بعيدا، أن يكون لديّ خيار النقر أو الخروج حسب حالتي المزاجية، مشاهدة هذا الفيديو أيقظت قلبي هذا الصباح، أريد أن أبكي، أريد أن أكون غاضبا، أريد أن أحصل على تعاطف عميق».

ماكلمور يهاجم النظام الأمريكي

واستطرد الرابر الأمريكي: «نظام القمع يريد لنا بشدة أن نعود إلى حياتنا الطبيعية مع استمرار القتل، يريد منا أن نتسوق ونفكر في العطلات، يريد منا أن نبتعد عن إنسانيتنا، إنّهم يريدون منا أن نرى الحياة الفلسطينية منفصلة عن حياتنا، لن أفعل».