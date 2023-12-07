تعاون «مصري - أمريكي» لخفض الانبعاثات واستغلال ثاني أكسيد الكربون

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع براد كرابتري - مساعد وزيرة الطاقة الأمريكية للطاقة الأحفورية وإدارة الكربون، وأندرو لايت مساعد وزيرة الطاقة الأمريكية للعلاقات الدولية، في إطار المشاركة في قمة المناخ COP28 بدولة الامارات العربية المتحدة.

مباحثات مع مساعدي وزيرة الطاقة الأمريكية

وأكد الطرفان عمق العلاقات والتعاون الوثيق بين مصر والولايات المتحدة، لا سيما في مجال الطاقة، ونقل الجانب الأمريكي للوزير تحيات وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم وتقديرها لعلاقات التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة وما شهدته من تطور، خلال السنوات الماضية.

تعاون «مصري - أمريكي» لخفض الانبعاثات

وأشاد الوزير طارق الملا بالدور الرائد لشركات الطاقة الأمريكية العاملة في قطاع البترول المصري وما نتج عنه من شراكات مثمرة، كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في إعداد اللوائح والقوانين المتعلقة بالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وكذلك تنفيذ مشروعات تجريبية خاصة باستخدام غاز ثاني أكسيد الكربون الذي سيتم التقاطه.

يأتي ذلك إلى جانب ⁠تبادل الخبرات وبناء القدرات من خلال التعاون مع المختبرات الوطنية الأمريكية المتخصصة في مجال خفض الانبعاثات والتحول الطاقي، كما استعرض الطرفان موقف التعاون الإقليمي بين الجانبين في إطار منتدى غاز شرق المتوسط والذي تشارك به الولايات المتحدة بصفة مراقب.