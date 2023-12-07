تراجع أسعار البيض البلدي في الأسواق اليوم الخميس 7-12-2023

استقرت أسعار البيض اليوم الخميس 7-12-2023 في السوق المحلي والمحلات، وكذلك المزارع الخاصة بالإنتاج، وخلال الأيام الماضية اتجهت سعر كرتونة البيض للانخفاض بشكل كبير، وهو ما يستمر حاليا خاصة في البيض البلدي، حيث جاء ذلك استمرارا بالعمل بمبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية .

أسعار البيض اليوم

وتقدّر سعر كرتونة البيض الأبيض وفق بيانات مجلس الوزراء وبورصة الدواجن بـ115 جنيهًا في المزارع، ويصل إلى المستهلك بسعر أعلى قليلا نظرا لمصاريف النقل من التجار والمزارع، وزيادة الحلقات الوسيطة بين المزرعة والتاجر وهامش الربح.

أسعار البيض الأبيض

وجاءت أسعار البيض الأبيض في الأسواق المحلية للمستهلك بسعر يتراوح بين 129 و135 جنيهًا، وفقا لبوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

أﺳﻌﺎر اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر

وجاءت أسعار البيض الأحمر مستقرة اليوم في البورصة المحلية حيث سجلت 117 جنيهًا للطبق، بينما يصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 130 و150 جنيهًا.

أسعار البيض البلدي اليوم

ومن جهة أخرى انخفضت أسعار البيض البلدي اليوم في الأسواق والمزارع، حيث سجل الطبق في المزارع 135 جنيها بدلا من 138، ما سينعكس على الأسعار للمستهلك.

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

وتتغير الأسعار من السعر المعلن في بورصة البيض الرئيسية والمزارع والشركات المنتجة عن السعر الذي يصل للمستهلك في السوق المحلية للمستهلكين، حيث تختلف في الأسواق للمستهلك بمقدار يتراوح بين 5 و20 جنيهًا للكرتونة.