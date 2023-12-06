انخفاض البلدي.. أسعار البيض اليوم في الأسواق

استقرت أسعار البيض اليوم الأربعاء 6-12-2023 في الأسواق المحلية والمزارع الخاصة بالإنتاج بعد انخفاضها خلال الأيام الماضية، ويأتي ذلك مع استمرار العمل بمبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية التي انطلقت قبل أسابيع في جميع المحافظات.

أسعار البيض اليوم

وتباع كرتونة البيض الأبيض اليوم بسعر 115 جنيهًا في المزارع، وفقًا للأسعار المعلنة في البورصات المحلية، وهو نفس السعر الذي حددته مبادرة خفض الأسعار، ويزيد السعر الذي يشتري به المستهلك عن سعر التجار والمزارع بسبب تجار الجملة والحلقات الوسيطة بين المزرعة والتاجر وهامش الربح.

أسعار البيض الأبيض

وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض في الأسواق المحلية للمستهلك بين 129 و135 جنيهًا، وفقا لبوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

أﺳﻌﺎر اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر

وسجلت أسعار البيض الأحمر اليوم في البورصة 117 جنيهًا للطبق، ويباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 125 و150 جنيهًا، كما انخفض سعر طبق البيض البلدي اليوم، مسجلا 137 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

وتختلف الأسعار من السعر المعلن في بورصة البيض الرئيسية والمزارع والشركات المنتجة عن السعر الذي يباع في السوق المحلية للمستهلكين، حيث تختلف في الأسواق للمستهلك بمقدار يتراوح بين 5 و20 جنيهًا للكرتونة.