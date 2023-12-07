اتفاق تعاون «مصري – عماني» بمجال الصناعات الدفاعية ضمن فعاليات «إيديكس 2023»

شهد اللواء مهندس أركان حرب مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، توقيع بروتوكول للتعاون المشترك مع شركة «زيد» العمانية.

تعاون بين مصنع صقر وشركة زيد العمانية

وقال رئيس «العربية للتصنيع»، في تصريح لـ«الوطن» على هامش توقيع الاتفاق خلال فعاليات اليوم الأخير من مؤتمر مصر الدولي للصناعات الدفاعية «إيديكس 2023»، إنّ البروتوكول استمرار للتعاون القائم مع شركة زيد العمانية للتعاون في مجال الصناعات الدفاعية، موضحًا أنّ هذا التعاون سيتم مع مصنع صقر للصناعات المتطورة في مجالات تصنيعية وتصديرية متعددة.

تعميق التصنيع المحلي

وأكد «عبداللطيف»، استمرار الهيئة في العمل على تعميق التصنيع المحلي في كل المجالات، مشيرًا إلى أهمية العمل على تصنيع منتجات جديدة، وتعميق المكون المحلي في الصناعات القائمة بالفعل.

وأشاد الشيخ أحمد السيباني، رئيس الشركة العمانية بهذا التعاون، مؤكدًا أهمية التعاون بين «العربية للتصنيع»، و«زيد»، خاصة في ضوء حرص الجانبين على تعميق التصنيع المحلي، وتصنيع منتجات متعددة.