«إيديكس 2023».. إشادات عالمية بتطور الصناعات الدفاعية والعسكرية المصرية

شهدت فعاليات اليوم الثانى من معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية «إيديكس 2023»، المنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إشادة عالمية من مسئولى الصناعات الدفاعية فى عدد من دول العالم بمستوى التطور الذى شهدته الصناعات الدفاعية والعسكرية المصرية، وذلك فى تصريحات أدلوا بها، على هامش عدد من اللقاءات التى جمعتهم بمسئولين مصريين.

وقال الدكتور نيناد ميلورادوفيتش، نائب وزير الدفاع للموارد والمشتريات فى صربيا، إن ما شاهده من معدات دفاعية خلال جولته فى الجناح المصرى، عقب الافتتاح الرسمى لـ«إيديكس 2023»، يؤكد التقدّم الهائل الذى تتمتّع به مصر فى مجال التصنيع العسكرى.

وأكد نائب وزير الدفاع الصربى اهتمام بلاده بالتعاون مع مصر، وعلى رأسها شركات الإنتاج الحربى فى جميع مجالات التصنيع، وتبادل الخبرات لخدمة الأهداف التنموية للبلدين، مشيراً إلى أن هناك 3 شركات من بلاده تشارك فى المعرض بعدد من المنتجات الدفاعية المهمة.

وأشاد المهندس مصطفى عاتى حسن، رئيس هيئة التصنيع الحربى العراقى، بالإمكانيات التصنيعية والفنية بشركات الإنتاج الحربى المصرية ودورها فى توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية ودورها فى دعم خطة الدولة المصرية فى التنمية المستدامة والتطوير من خلال المشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية المختلفة، معرباً على تطلعه لتعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى فى مختلف المجالات التصنيعية، خاصة فى ضوء توافق رؤى وأهداف الجهتين.

«أوزبكستان»: أنظمة إلكترونية متطورة

وأعرب بولاتوف مظفر، رئيس قسم وكالة الصناعات الدفاعية بأوزبكستان، عن سعادته بالمشاركة فى «إيديكس 2023»، الذى أصبح ضمن مصاف معارض الصناعات الدفاعية الدولية. وأشاد بمعروضات وزارة الإنتاج الحربى داخل المعرض من أسلحة ومعدات وذخائر وأنظمة إلكترونية متطورة، والتى تعكس مدى التطور والتقدّم اللذين وصل إليهما الجانب المصرى فى مجال التصنيع العسكرى، موضحاً أن مصر تعتبر من أهم الدول الرائدة فى العالمين العربى والإسلامى وتحتل مكانة مرموقة على المستويين الدولى والإقليمى.

وأشار روبيرت خاتشاتريان، وزير صناعة التكنولوجيا الفائقة بدولة أرمينيا إلى سعادته بعقد هذا اللقاء، مضيفاً أن أرمينيا تشارك بقوة فى معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX2023»، وذلك من خلال عدد «13»، شركة أرمينية تعمل فى مختلف مجالات الصناعات الدفاعية. وأعرب الوزير الأرمينى عن اهتمام بلاده بالتعاون مع الجانب المصرى، وعلى رأسه شركات الإنتاج الحربى فى جميع مجالات التصنيع وتبادل الخبرات لخدمة الأهداف التنموية للبلدين، خاصة فى ظل علاقات الصداقة (الأرمينية - المصرية) المتينة والممتدة تاريخياً. وأشاد بالتطور الملحوظ الذى تشهده مصر فى مختلف المجالات، خصوصاً مجال التحول الرقمى والاستعانة بتكنولوجيات التصنيع الحديثة وتطبيق مبادئ الثورة الصناعية الرابعة، مؤكداً أن افتتاح المعرض فى هذا التوقيت جاء ليؤكد التقدم الهائل الذى تتمتّع به مصر فى مجال التصنيع العسكرى.

«التشيك»: الاستقرار والإصلاح الاقتصادى جذبا الاستثمارات

من جانبها أشادت رادكا كونديرلوفا، مدير التعاون الصناعى بوزارة الدفاع التشيكية، بالاستقرار الذى تشهده مصر حالياً نتيجة الجهود التى تبذلها الدولة لتعزيز الحالة الأمنية وإجراءات الإصلاح الاقتصادى لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى اهتمام الكثير من الشركات التشيكية العاملة فى قطاعات التصنيع المختلفة بتوطيد التعاون مع الشركات المصرية، وفى مقدمتها شركات الإنتاج الحربى والانتقال بهذا التعاون إلى آفاق أكثر انفتاحاً.

وأضافت أن اهتمام الجانب التشيكى بالتعاون مع «الإنتاج الحربى» يأتى فى إطار ما تمتلكه شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى.

«كوريا»: توطين أحدث تكنولوجيا التصنيع

وثمّن كانج هوان سيج، نائب وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية بكوريا الجنوبية ما شاهده من معروضات بجناح وزارة الإنتاج الحربى، مشيداً بسعى الوزارة الدائم لتطوير منتجاتها وتصنيع منتجات جديدة بالاستعانة بالبحث العلمى وسعيها لتوطين أحدث التكنولوجيات التصنيعية داخل شركاتها التابعة.

وأشاد «هوان سيج» بالتنظيم المتميز لمعرض «EDEX2023»، الذى يعكس ثقل ومكانة الدولة المصرية، مؤكداً عمق علاقات التعاون مع الجانب المصرى بمختلف مجالات التصنيع.

وأعرب عن سعادته بالمشاركة فى معرض «EDEX2023»، نظراً لكونه حدثاً عالمياً يستقطب كبرى الشركات العالمية المصنّعة للأنظمة الدفاعية العسكرية، لافتاً إلى أن المشاركة فى المعرض تُعد فرصة مهمة للاطلاع على أحدث ما توصّلت إليه الدول المشاركة فى المعرض من تكنولوجيات حديثة فى مجال الأنظمة الدفاعية.

من جانبه، استعرض المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربى، خلال لقاءاته مع مسئولى الصناعات الدفاعية الأجنبية، القدرات والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية بالشركات التابعة، وناقش المجالات المختلفة التى من المقترح أن يتم التعاون المشترك بشأنها خلال الفترة المقبلة.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى، خلال اللقاءات، أن الدور الأساسى للوزارة يتمثل فى تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات، بالإضافة إلى الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

وأشار إلى أن استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى تعتمد على الانفتاح والتعاون مع جميع الشركات العالمية العاملة فى مجالات مماثلة بهدف التعرّف على أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكرى والعمل على توطينها داخل الشركات والوحدات التابعة.

«تركيا»: فرصة أمام الشركات العالمية لتبادل الخبرات

من جانبه أشاد الدكتور مهندس مصطفى مُرات شيكات نائب رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية، بمعروضات وزارة الإنتاج الحربى بالمعرض الدولى للصناعات الدفاعية EDEX2023، التى تتميز بالتطور والتنوع.