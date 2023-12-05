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رئيس هيئة الصناعات الدفاعية السعودية يشيد بالقدرات التصنيعية المتطورة لمصر

كتب:

محمد مجدي
03:24 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
رئيس هيئة الصناعات الدفاعية السعودية يشيد بالقدرات التصنيعية المتطورة لمصر

استقبل اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع رئيس هيئة الصناعات الدفاعية السعودية خلال تفقده جناح الهيئة ضمن فعاليات اليوم الثاني لمعرض إيدكس 2023.

وأعرب رئيس هيئة الصناعات الدفاعية السعودية عن اعجابه  بمنتجات الهيئة العربية للتصنيع  الجديدة المتنوعة في كافة الصناعات الدفاعية. ومنها الذخائر الجوية (حافظ) وَمركز القيادة والسيطرة الآلي المتحرك متعدد المهام وعربة فض الشغب المصفحة ومنظومة مجابهة الطائرات المسيرة والإعاقة الإلكترونية وجهاز الكشف والقياس الإشعاعي المصري الجديد وإنتاج بعض قطع من الطائرات.

وتم خلال اللقاء التأكيد علي اعتزاز الهيئة العربية للتصنيع بالتعاون مع المؤسسات والشركات السعودية في مختلف الصناعات.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.