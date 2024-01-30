أسعار الديب فريزر في مصر.. اختر ما يناسبك حسب إمكانياتك

جهاز الديب فريزر من أبرز الأجهزة الكهربائية التي تحرص العديد من ربات البيوت على أن يكون موجودا في المنزل، حيث يساعدهم على تخزين الطعام والفواكه والخضروات والحفاظ على المنتجات لأطول فترة ممكنة دون أن تتعرض للتلف، إذ يعمل الفريزر على تجميد الأشياء ليحتفظ بها على حالتها، ما يجعل كثير من الراغبين في شرائه يهتمون بمعرفة أسعار الديب فريزر في مصر.

أسعار الديب فريزر في مصر

وتختلف أسعار الديب فريزر في مصر حسب كثير من الأشياء، مثل نوع الفريزر هل هو نوفروست أو ديفروست، كما يختلف بناء على مساحته وعدد الأدراج التي توجد به، ونوضح من خلال هذا التقرير أسعار الديب فريزر بمختلف أنواعه ومساحته، والتي جاءت كالتالي:

- ديب فريزر ديفروست وايت ويل 245 لتر: يصل سعره إلى 11080 جنيها.

- فريزر ديفروست أفقي وايت ويل 295 لتر: يصل سعره إلى 11890 جنيها.

ما أسعار الديب فريزر توشيبا؟

- ديب فريزر توشيبا نوفروست 4 درج 185 لتر: يصل سعره إلى 17500 جنيها.

- ديب فريزر توشيبا نوفروست 4 درج 185 لتر: يصل سعره إلى 17510 جنيها.

- ديب فريزر توشيبا نوفروست 5 درج 223 لتر لون سيلفر: يصل سعره إلى 20000 جنيها.

- ديب فريزر توشيبا نوفروست 5 درج 223 لتر لون شامبين: يصل سعره إلى 20000 جنيه.

أرخص ديب فريزر نوفروست

- ديب فريزر رأسي فريش نوفروست رأسي 5 أدراج: يصل سعره إلى 18635 جنيها.

- ديب فريزر أفقي نوفروست فريش 107 لتر: يصل سعره إلى 7115 جنيها.

- ديب فريزر أفقي ديفروست فريش 225 لتر: يصل سعره إلى 11799 جنيها.

- ديب فريزر رأسي نوفروست فريش 130 لتر: يصل سعره إلى 10740 جنيها.

- ديب فريزر رأسي فريش نوفروست 5 أدراج: يصل سعره إلى 16999 جنيها.

- ديب فريزر رأسي فريش 200 لتر ستانلس ستيل: يصل سعره إلى 21770 جنيها.

- ديب فريزر رأسي نوفروست فريش 200 لتر: يصل سعره إلى 20699 جنيها.

- ديب فريزر رأسي فريش نوفروست سعة 255 لتر و 7 درج: يصل سعره إلى 21249 جنيها.

أسعار الديب فريزر ألاسكا

- ديب فريزر أفقي الاسكا 270 لتر: يصل سعره إلى 10500 جنيها.

- ديب فريزر رأسي الاسكا 5 درج: يصل سعره إلى 12000 جنيها.

- ديبفريزر رأسي الاسكا ديفروست 4 درج: يصل سعره إلى 11449 جنيها.

- ديب فريزر رأسي الاسكا 5 أدراج: يصل سعره إلى 12280 جنيها.

- ديب ريزر أفقي كريازي ديفروست 225 لتر: يصل سعره إلى 12799 جنيها.

أسعار ديب فريزر كريازي

- ديب فريزر رأسي نوفروست كريازي 5 أدراج: يصل سعره إلى 21499 جنيها.

- ديب فريزر رأسي نوفروست كريازي 5 أدراج: يصل سعره إلى 21499 جنيها.

أرخص ديب فريزر

وهناك العديد من الراغبين في شراء ديب فريزر يبحثون عن أرخص ديب فريزر ليكون مناسب للمبلغ المحدد لديهم لشراءه، وتعد ماركة فريش من أكثر الأجهزة الكهربائية التي تحرص على توافر جميع الإمكانيات التي يهتم بها العملاء، مع حرصها على أن تكون الأسعار في متناول اليد، وعن أرخص ديب فريزر في السوق المصري حاليا، ديب فريزر أفقي نوفروست فريش 107 لتر، والذي يصل سعره إلى 7115 جنيها.

كيف يمكن ترشيد استهلاك الكهرباء عند استخدام الديب فريزر

ويحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على توجيه النصائح للمواطنين عند التعامل مع الأجهزة الكهربائية، ونوضح من خلال هذا التقرير بعض نصائح الجهاز الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء عند استخدام الديب فريزر، وتتمثل في الآتي:

- تجنب فتح باب الديب فريزر عدة مرات.

- يجب إبعاد البوتاجاز عن الديب فريزر بقدر الإمكان، حتى يعطي النتيجة المطلوبة من تجميد الطعام وحفظه.

- احرص على تنظيف شامل للفائف التبريد الخاصة بمكثف الديب فريزر.

- اختيار الأجهزة الموفرة للطاقة.

- عدم ملاصقة الديب فريزر للحائط وترك مساحة كافية.