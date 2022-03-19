لتخفيض الفاتورة.. كيف تستخدم «الديب فريزر» لتخزين الأطعمة بشكل صحيح؟

مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم، والارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة، يبحث عدد كبير من ربات البيوت، عن الطرق والآليات التي يجب اتباعها للاستخدام الأمثل لأجهزة الديب فريزر، لحفظ الأغذية وترشيد الاستهلاك، لخفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، خاصة مع تطبيق شركات توزيع الكهرباء، الزيادة في شرائح الاستهلاك، بدء من فواتير الاستهلاك لشهر أغسطس الماضي.

خفض استهلاك الطاقة الكهربائية للحصول على فاتورة مناسبة

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عدد من الخطوات السهلة والبسيطة، التي يجب أن تقوم بها ربات البيوت، لتخزين الأطعمة بشكل جيد، وبالتالي خفض استهلاك الطاقة الكهربائية، التي ينتج عنها الحصول على فاتورة استهلاك الكهرباء مناسبة، وهي كالتالي‏:

المسافة المناسبة التي يجب تركها حول الديب فريز

- عند شراء الديب فريزر، اختار الأجهزة الموفرة للطاقة.

- اترك مساحة كافية حول الديب فريزر، حتى لا يظل الكمبروسر يعمل لوقت أطول، وبالتالي سترتفع وتيرة استهلاك الديب فريزر للكهرباء.

الطريقة الصحيحة لتخزين الطعام داخل الديب فريزر

- لا تخزن طعام في الديب فريزر وهو مكشوف، لأن معدل الطاقة الذي كان يحتاج لتبريده وهو مغطى، سيتضاعف وهو مكشوف، عندما تتصاعد منه الرطوبة، وتصبح الحرارة بالديب فريزر أعلى.

- لا تفتح باب الديب فريزر عدة مرات، واحرص على أن يكون مغلقا باستمرار، حتى لا تجعل الهواء البارد يخرج بسهولة من جهاز الديب فريزر، ما يجعل الكمبروسر بحاجة للعمل لساعات أخرى، ليتم تبريد الهواء بالجهاز مرة أخرى، وبالتالي استهلاك مرتفع للكهرباء.

تأثير الأتربة على لفائف تبريد مكثف الديب فريزر

- أبعد البوتاجاز عن الديب فريزر بقدر الإمكان، وهذا لأن الحرارة المتصاعدة من البوتاجاز، ستتسبب للديب فريزر بالسخونية، وطبعا يلزم طاقة إضافية، ليتم تبريد الديب فريزر.

- احرص على تنظيف شاملة للفائف التبريد الخاصة بمكثف الديب فريزر، فوجود الأتربة عليها، يؤدي بشكل غير مباشر إلى رفع استهلاك الديب فريزر للكهرباء.