«لا تخزن الطعام مكشوفا».. نصائح لتقليل استهلاك الديب فريزر للكهرباء

يسعى الكثيرون إلى تقليل استهلاك الكهرباء في العديد من الأجهزة الكهربائية في المنزل منها الديب فريزر، وهو ما يمكن فعله عن طريق اتباع نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وبعض الخطوات البسيطة لتقليل استهلاك الديب فريز للكهرباء وذلك تجنب ارتفاع قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية.

وفيما يلي نستعرض أبرز نصائح جهاز تنظيم الكهرباء لتقليل استهلاك الديب فريزر للكهرباء.

نصائح لتقليل استهلاك الديب فريزر للكهرباء

1- اختار الأجهزة الموفرة للطاقة عند عملية الشراء وذلك لأن معدل استهلاكها للطاقة سوف يرضيك بشكل كبير لأنها تعمل بشكل جيد جدا عند أقل مستويات الطاقة.

2- اترك مساحة كافية حول الديب فريزر حتى لا يظل الكمبروسر يعمل لوقت أطول، مما يساهم في ارتفاع وتيرة استهلاك الديب فريزر للكهرباء.

3- تجنب تماما تخزين طعام في الديب فريزر وهو مكشوف لأن معدل الطاقة الذي كان يحتاج لتبريده وهو مغطى سوف يتضاعف وهو مكشوف عندما تتصاعد منه الرطوبة، وتصبح الحرارة بالديب فريزر أعلى.

4- لا تقم بفتح باب الديب فريزر عدة مرات واحرص على أن يكون مغلقا باستمرار حتى لا تجعل الهواء البارد يخرج بسهولة من جهاز الديب فريزر مما يجعل الكمبروسر بحاجة للعمل لساعات أخرى ليتم تبريد الهواء بالجهاز مرة أخرى.

5- احرص على تنظيف شامل للفائف التبريد الخاصة بمكثف الديب فريزر، لأنه عند تواجد الاتربة عليها سيؤدي إلى رفع استهلاك الديب فريزر للكهرباء.

6- ابعد البوتاجاز عن الديب فريزر بقدر الإمكان، وهذا لأن الحرارة المتصاعدة من البوتاجاز ستؤدي إلى سخونية الديب فريزر مما يجعله يستهلك طاقة إضافية ليتم تبريد الديب فريز.

7- لا تقوم بتخزين الطعام بشكل فوضوي في الديب فريزر، لانه لن يكون سهل عليك إيجاد الطعام عند الحاجة له مما سيجعلك تأخذ وقتا طويلا حتى العثور عليها.