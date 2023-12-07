«اقتصادية النواب»: المشاركة في الانتخابات ترسيخ لمبدأ الديمقراطية

قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إنّ المشاركة في الانتخابات الرئاسية رسالة للعالم باصطفاف الشعب المصري خلف الدولة المصرية، متابعا: «الشعب المصري سيخرج منذ الساعات الأولى لفتح باب الاقتراع ليدرك العالم أجمع عظمة المصريين».

الشؤون الاقتصادية

وأوضح أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أنّنا سنقول للعالم أجمع إننا نقف مع رئيس مصر الذي حمي الأرض والعرض، وأصبح لدينا حاكم عظيم ووطني مخلص وصادق مع شعبه ومقاتل عظيم، مؤكدا أن مصر دولة كبيرة وعظيمة والسنوات الأخيرة شهدت كما من الإنجازات لم نشهده من قبل.

وأكد القطامي، أنّ المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري المتمثل في الانتخابات الرئاسية، تُسهم في صناعة القرارات السياسية لحماية الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والحفاظ على حق الحياة، وضمان مستقبل عادل وأفضل للأجيال الحالية والمستقبلية، وترجمة حقيقية للمفهوم الحقيقي والسليم للديمقراطية، والتي تُعد المسار نحو البناء والنهضة، وانعكاس لوعي الشعب المصري ورقي الإنسان صاحب الفكر المستنير الذي يُدرك جيدًا وعي أهمية وضرورة المشاركة الإيجابية في تحديد خارطة المستقبل، وتضافر الجهود في وجه الفساد بكل أنماطه وتحقيق أمن وسلامة الوطن.

المشاركة تضع الشعب أمام مسؤولياته

وأوضح القطامي أنّ المشاركة تضع الشعب أمام مسؤولياته المجتمعية تجاه الوطن لترسيخ مبدأ الديمقراطية لشعب هو حاكم ومحكوم ومصدر السلطات في وطنه، يختار بحرية واستقلالية من يمثله ويقود حاضره ومستقبله ويحفظ تاريخه ويحمي ماضيه.