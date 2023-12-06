أحمد العوضي: أعضاء «حماة الوطن» يدعمون المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

قال اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والنائب الأول لرئيس حزب «حماة الوطن»، إن الشعب المصري احتشد اليوم، لدعم الرئيس السيسي، الذي تحمل المسؤولية مبكرا من أجل مصر.

أوضح «العوضي»، في كلمته بالمؤتمر، أن الرئيس السيسي، قدم العديد من المشروعات التي تعد إنجازات لا مثيل لها، مثل مشروع قناة السويس والتوسعات الزراعية التي جعلت مصر في مكانة متقدمة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي، تمكن من الحفاظ على الأمن القومي المصري في ظل الأزمات والتحديات التي تشهدها المنطقة، ونحن اليوم، ندعو الرئيس السيسي، لاستكمال البناء ومسيرة الإصلاح من أجل الأجيال القادمة.

أكد النائب الأول لرئيس حزب «حماة الوطن»، أن الحزب بجميع أعضائه يؤكدون انتخابهم الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة.