الألعاب النارية تزين سماء بترو سبورت في ختام مؤتمر «حماة الوطن» لدعم الرئيس السيسي

اختتم حزب حماة الوطن، فعاليات أكبر مؤتمراته الجماهيرية، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، المقام على ستاد بترو سبورت بالقاهرة الجديدة.

وشهد المؤتمر، حضور الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، والمستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ووسام صبري المدير التنفيذي للحملة، واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، وأعضاء هيئة مكتب المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

كما حضر المؤتمر، الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، والقس بولا عيسى، راعي كنيسة ابو سيفين، والنائب أحمد عبد الجواد والنائب أحمد دياب.

وشهد المؤتمر، استعراض فيلما تسجيليا عن إنجازات الرئيس السيسي في مختلف قطاعات ومحاور التنمية المختلفة، ومدى العائد على المواطن المصري.

وانتهى المؤتمر بفقرة غنائية لعدد من الفنانين منهم على الحجار ومصطفى حجاج ومحمد نور، بجانب عرض فني للألعاب النارية التي زينت سماء القاهرة الجديدة.