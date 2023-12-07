كاتب صحفي: حق الانتخاب من أسمى معاني الممارسات السياسية

قال الكاتب الصحفي علي حسن، إن الصمت الانتخابي سيبدأ من الغد اعتبارًا من الساعة 12 مساء، متابعًا أن فلسفته قائمة على عدم إجراء أي دعاية انتخابية بمختلف أشكالها سواء رفع لافتات لمرشحين على بوابات اللجان الانتخابية أو غيره.

التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات

وأضاف «حسن»، خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن التوعية السياسية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية أمر ينبغي أن يستمر بما يتوافق مع القانون والدستور طوال أيام انعقاد الانتخابات وفترة الصمت الانتخابي.

التصويت حق وواجب على كل المواطنين

وتابع، أن الدستور جعل الإدلاء بالصوت الانتخابي حق وواجب على كل المواطنين الذي لهم حق التصويت، فهو يدخل في إطار حق الممارسة السياسية لكل مواطن، موضحا أن حق الانتخاب من أسمى معاني الممارسة السياسية، كما الانتخابات الرئاسية من أعلى درجات الانتخابات، ومن ثم يجب على المواطن التمسك بحقه والذهاب إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بصوته.