رئيس هيئة الدواء يلتقي عددا من مسئولي الهيئات المناظرة بالدول الأفريقية

عقد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، عدة اجتماعات مع مسؤولي الهيئات المناظرة بعدد من الدول الأفريقية، وذلك على هامش افتتاح المؤتمر العلمي لتنظيم المنتجات الطبية في أفريقيا SCOMRA VI، الذي تنظمه الوكالة الأفريقية للتنمية في الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر الجاري.

إمكانية توقيع مذكرة تفاهم مشتركة

والتقى رئيس الهيئة، آدم ميتانجو، مدير عام هيئة الأدوية والمستلزمات الطبية بتنزانيا TMDA ونائب رئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج مواءمة الإجراءات التنظيمية للأدوية الأفريقية AMRH، وبحث الجانبان إمكانية دعم وتعزيز سبل التعاون الثنائي، وكذلك إمكانية توقيع مذكرة تفاهم مشتركة، حيث تعد الجهة المناظرة بتنزانيا من أهم الجهات على الساحة الرقابية الأفريقية، ومن أول الهيئات التنظيمية الرقابية بالقارة التي وصلت إلي مستوي النضج الثالث بحسب منظمة الصحة العالمية في 2018.

واجتمع مع الدكتورة بويتوميلو سميت، المدير التنفيذي لهيئة تنظيم المنتجات الصحية بجنوب أفريقيا SAHPRA ورئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج مواءمة الإجراءات التنظيمية للأدوية الأفريقية AMRH.

وأكد رئيس هيئة الدواء أهمية التعاون الثنائي بين الجانبين في ضوء توقيع مذكرة تفاهم مشتركة في التاسع من يوليو الماضي.

واجتمع أيضًا مع ريتشارد تينداي، مدير عام هيئة الرقابة على الأدوية بزيمبابوي MCAZ، وعضو اللجنة التوجيهية لبرنامج مواءمة الإجراءات التنظيمية للأدوية الأفريقية AMRH.

اجتماع مع مسئولي وكالة الدواء بمدغشقر

وعقد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء، اجتماعا مع مسئولي وكالة الدواء بمدغشقر؛ لمناقشة مشروع التعاون بين الجانبين، وأعرب الجانب الملاجشي عن ترحيبه بالتعاون مع جمهورية مصر العربية ممثلة في هيئة الدواء المصرية في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية، ورغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات والكوادر الموجودة بهيئة الدواء المصرية فيما يخص إجراءات تسجيل المستلزمات الطبية، ومجالات رقابة الجودة؛ وذلك من خلال المشاركة في ورش عمل واجتماعات افتراضية مع المختصين بمختلف الإدارات المركزية بهيئة الدواء المصرية.