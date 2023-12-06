«الصحة» توجه رسالة مهمة لمرضى السكر والضغط والكلى.. إجراء مهم لحياتك

ناشدت وزارة الصحة والسكان مرضى السكر والكلى والضغط بإجراء فحص دم وبول كل 3 شهور، للاطمئنان على صحتهم، موضحة أن الكشف المبكر يساعد على رفع معدلات الشفاء، بسنبة تصل إلى أكثر من 90%، خاصة في المراحل الأولى للمرض.

مميزات الاكتشاف المبكر

يأتى ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للنهوض بالصحة العام، والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار بالغة على أجهزة الجسم.

تحويل الحالات لأقرب وحدة صحية

وأشارت الوزارة إلى أن حملة «100 يوم صحة» تقدم خدماتها للمواطنين بشكل مجاني، بداية من الكشف المبكر وحتى الفحص، وتحويل الحالات التى تحتاج الى التدخل الجراحي أو الدوائي، مؤكدة أنه يجرى تحويل بعض الحالات إلى أقرب المستشفيات التابعة لهم.

واضافت وزارة الصحة أنه يمكن الاتصال بالخط الساخن للوزارة 105 للرد على جميع التساؤلات والاستفسارات، وتوجيه المواطنين إلى أقرب وحدة صحية تقدم الخدمات للمواطنين، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا.