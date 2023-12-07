«الشباب والرياضة» تعلن وظائف شاغرة في إحدى الشركات المالية بالقليوبية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة وظائف شاغرة في قسم المبيعات الداخلية والخارجية لإحدى شركات الخدمات المالية بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار حرص وزارة الشاب والرياضة على توفير فرص عمل للشباب والحد من مشكلة البطالة.

وأوضحت الوزرة التفاصيل الكاملة الخاصة بـ الوظائف المعلن عنها، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون في «قليوب- القناطر الخيرية- كفر شكر- شبين- القناطر- شبرا الخيمة- بنها- طوخ- الخصوص».

- يجب أن يكون المتقدم لـ الوظائف الخالية حاصل على مؤهل عالي.

- إتاحة الفرصة للشباب والبنات التقديم على الوظائف الخالية.

- يشترط ألا يزيد سن المتقدم للوظائف عن 30 عاما.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة للعاملين بها مرتبات ثابتة وحوافز.

- تمنح أيضا يومين أجازة في الأسبوع و8 ساعات عمل فقط.

- توفر الشركة للعاملين بها تأمين صحي واجتماعي من أول شهر.

طريقة التقديم على الوظيفة

التقديم من خلال الدخول على صفحة الوزارة، واختيار المنشور الخاص بالوظائف، والدخول إلى الاستمارة الخاصة بالوظائف لملء البيانات المطلوبة.