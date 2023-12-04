وظائف خالية في الإسكندرية تصل مرتباتها إلى 7500 جنيه.. اعرف التفاصيل

أعلنت وظائف القوى العاملة بالإسكندرية عن احتياج شركة صناعات غذائية إلى عدد من الوظائف لفرعها بالإسكندرية بجوار كوبري أبيس بمرتب يصل إلى 7500 جنيه بالإضافة إلى عدد من الامتيازات التأمينية.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل الوظائف الخالية في الإسكندرية بحسب الإعلان الرسمي من حيث الشروط والراتب والامتيازات.

شروط الوظائف الخالية في الإسكندرية

تمثلت تلك الوظائف الخالية في «مندوبين مبيعات» على أن يكون شروطها التالي:

- يفضل مندوب يحمل رخصة قيادة.

- يفضل خبرة سابقة كمندوب مبيعات في إحدى شركات المواد الغذائية الأساسية.

كما توجد وظائف أخرى تتمثل في «محاسب، أمين مخزن».

مميزات الوظائف الخالية في الإسكندرية

تمثلت المميزات في وصول الراتب إلى 7500 جنيه يتمثل في راتب أساسي 3500 جنيه بالإضافة إلى عمولة على المبيعات 3000 جنيه، مع حافز إضافي لقيادة السيارة 1000 جنيه.

- حوافز إضافية ربع سنوية للمتميزين من الفريق

- تعيين رسمي بالشركة الأم

- تأمين اجتماعي وصحي

- فرص للترقي للمجتهدين

طرق التقديم في الوظائف الخالية

يتم التقديم والاستفسارات عبر واتساب

01001692147، فيما يوجد مقر الشركة بجوار كوبري أبيس شرق الإسكندرية.