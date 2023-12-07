«التعليم العالي» تنشر أسماء وبيانات الكيانات الوهمية.. احترسوا من النصب

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، أن توجيهات وزير التعليم العالي بنشر أسماء بيانات وأماكن المؤسسات والكيانات الوهمية التي تدعي انتسابها للوزارة، وأنها تقدم خدمة تعليمية وتمنح شهادات مزورة للطلاب، الغرض منها تحذير الطلاب من الوقوع في النصب.

الكيانات التعليمية الوهمية

وأوضح رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم في تصريحات لـ«الوطن» أن لجان الضبطية القضائية نجحت منذ إنشائها عام 2015 في مداهمة وإغلاق 411 كيان وهمي يدعي انتسابه للمؤسسات التعليمية، مؤكدا أن كل البيانات والأسماء الخاصة بالمعاهد المعتمدة والمؤسسات التعليمية متاحة عبر الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، لافتا إلى أن اللجنة تواصل عملها حتى القضاء نهائيا على ظاهرة الكيانات الوهمية.

وأشار إلى أنه جرى نشر القائمة السوداء للكيانات الوهمية عبر موقع وزارة التعليم العالي وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويمكن الضغط على الراوبط التالية لمعرفتها:

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