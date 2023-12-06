وزير التعليم العالي: بنك المعرفة المصري يستعد لمرحلة جديدة من التطوير

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمران روبيرت كاردان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «Knowledge E» الإماراتية، لبحث خطة العمل المُستقبلية لبنك المعرفة المصري.

بنك المعرفة المصري أصبح موردًا قيمًا للتعليم والبحث في مصر

وأشاد وزير التعليم العالي، بجهود بنك المعرفة المصري في توفير الكم الهائل من المعرفة في مختلف التخصصات العلمية، مؤكّدًا أَّن بنك المعرفة المصري أصبح موردًا قيمًا للتعليم والبحث في مصر، إذ ساعد في تحسين فرص التعليم للمصريين من جميع الخلفيات، وتعزيز البحث العلمي في البلاد.

وناقش الجانبان خطة العمل المُقترحة خلال عام 2024، والتي تشمل مجالات العمل المشتركة في البرامج المتعددة التي يعدها بنك المعرفة المصري للجامعات المصرية والمراكز البحثية، ومنها برامج بناء القدرات لتأهيل الباحثين والشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل، وبرامج التصنيف الدولي للجامعات ووضعها على خريطة التصنيفات العالمية، وتدريب الباحثين المصريين على النشر الدولي، فضلًا عن برامج مهارات القيادة والتميز في التدريس في التخصصات المختلفة.

خريطة طريق لتحويل بنك المعرفة المصري لمنصة للبحث العلمي

واتفق الجانبان، على وضع خريطة طريق لتحقيق أهداف الوزارة في جعل بنك المعرفة المصري منصة رائدة للتعليم والبحث العلمي على مستوى العالم، وزيادة الإنتاجية البحثية بالجامعات المصرية والمراكز والهيئات البحثية المصرية؛ لتحقيق منافسة مشروعة مع دول العالم المتقدمة.

وأكّد وزير التعليم العالي، أنَّ الوزارة ستواصل جهودها لتعزيز السياسات والخطط اللازمة تطوير بنك المعرفة المصري، من أجل الارتقاء بجودة البحث العلمي في مصر، وتعزيز مكانتها العلمية، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة «رؤية مصر 2030».