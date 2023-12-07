«التعليم العالي» تحذر من قائمة سوداء بأسماء 400 كيان وهمي

أعلنت وزارة التعليم العالي قائمة سوداء بالكيانات الوهمية بالموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التعليم العالي وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ليتعرف الطلاب وأولياء الأمور على القائمة السوداء للكيانات الوهمية على مستوى الجمهورية، في إطار المواجهة الحاسمة للكيانات الوهمية التي تعمل دون ترخيص من وزارة التعليم العالي وتمنح شهادات غير مُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ويقع الطلاب وأولياء الأمور فريسة لها.

قائمة سوداء بالكيانات الوهمية المضبوطة خلال الفترة الماضية

هذا، وسوف يتم تحديث هذه القائمة تباعا بشكل مستمر، وفقًا لنتائج عمل لجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي بالتعاون مع الهيئات الرقابية وكافة أجهزة الدولة المعنية.

ووجه د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، باتخاذ إجراءات حاسمة من جانب لجنة الضبطية القضائية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية وكافة أجهزة الدولة المعنية، للقضاء على الكيانات الوهمية التي تستغل الطلاب وأولياء الأمور.

وكانت لجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي قد تمكنت من ضبط 411 كيانًا وهميًا خلال الفترة الماضية، بدعم معلوماتي من هيئة الرقابة الإدارية وأجهزة الدولة المعنية.

وأفاد أ. السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بأن لجنة الضبطية القضائية ستوسع دائرة عملها خلال الفترة القادمة، بناءًا على التقارير الواردة إليها من هيئة الرقابة الإدارية وكافة أجهزة الدولة المعنية ولجنة الرصد الإعلامي بالإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لمواصلة ملاحقة هذه الكيانات الوهمية.

كيانات وهمية تمارس أنشطة للتعليم العالي بشكل غير قانوني

هذا، وقد نشرت الوزارة القائمة السوداء للكيانات الوهمية عبر موقع وزارة التعليم العالي وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي:

القائمة السوداء للكيانات الوهمية

وجاءت القائمة السوداء للكيانات الوهمية التي تم ضبطها على النحو التالي:

1. الجامعة السويسرية (شركة إشراقة للتسويق العقاري والخدمات التعليمية) في 11 شارع إفريقيا المتفرع من شارع مصطفى النحاس مدينة نصر - القاهرة

2. الأكاديمية الحديثة للعلوم المتطورة - 5 شارع عبد الرحمن الشرقاوي – المهندسين - الجيزة

3. الأكاديمية الكندية الأوروبية - 44 ش عبدالمنعم رياض - المهندسين - الجيزة

4. مركز الشرق الأوسط للكمبيوتر واللغات 26 ش المحروسة – المهندسين - الجيزة

5. أكاديمية الشرق بالزقازيق

6. أكاديمية حلوان للنظم واللغات والإدارة الحديثة 61 ش عبدالرحمن باشا - حلوان

7. الأكاديمية البحرية التجارية المصرية بالإسكندرية

8. أكاديمية النصر (عمارة 4 - بجوار مول الدوحة - مدينة العاشر من رمضان)

9. أكاديمية المعرفة للتدريب والاستشارات

10. المركز الوطني الدولي للبحوث والتدريب بمدينة نصر

11. الشركة الأوروبية لتكنولوجيا المعلومات والدراسات المتطورة (ش الجمهورية - برج القصر - المنصورة)

12. المعهد النموذجي للدراسات التكنولوجية المتطورة 5ش حسن محمد الهرم

13. المعهد الحديث لتكنولوجيا الحاسبات واللغات بالبدرشين

14. الجامعة الأمريكية المفتوحة بمدينة نصر – الحي العاشر

15. المعهد التكنولوجى للحاسبات بالمعادى

16. المعهد الفنى للعلوم والتكنولوجيا بالاسكندرية

17. أكاديمية سمارت بالعاشر من رمضان

18. أكاديمية سيبر سوفت للدراسات المتخصصة بالهرم مقرها 15 شارع طه حسين من شارع الهرم

19. معاهد اليوسف فى 10 شارع فوزى فهمى خلف سينما مترو - محطة الرمل الاسكندرية

20. المركز الكندى للتنمية البشرية ومؤسسة الفقى العالمية

21. الأكاديمية البريطانية (شارع سوتر - موازى لحى الجامعات - الإسكندرية)

22. نولدج أكاديمي الكائنة فى 15 ميدان طهران - الدقى

23. مركز الأمل للخدمات التعليمية بكفر الشيخ

24. أكاديمية 6 اكتوبر لتكنولوجيا البترول والحاسب الالى بمحافظة سوهاج

25. المركز الدولى لخدمات الطلاب بالاسكندرية

26. أكاديمية IGI لدبلوم التمريض بجوار جامعة الزقازيق

27. أكاديمية تكنولوجيا 2000 بجوار سينما التحرير الدقى

28. أكاديمية النزهة الجديدة للمساحة ونظم المعلومات

29. مركز بايونير للتعليم (8 ش حسن طه الليثى - النزهة الجديدة - القاهرة)

30. أكاديمية طيبة للعلوم الصحية بالزقازيق ومقرها شارع عبد السلام - الزقازيق

31. ساينس للدراسات والتدريب (ش مستشفى التيسير - مدينة الزقازيق)

32. الترا لخدمات التعليم بالعاشر من رمضان (عمارة د مول الدوحة - العاشر من رمضان)

33. أكاديمية الخبراء لتعليم اللغة الانجليزية بالزقازيق (برج القصر الأبيض أول شارع فاروق أمام باب محطة القطار الدور الرابع)

34. مؤسسة مانهاتن للتدريب والاستشارات (7ش محمد حسن الجمل - أول عباس العقاد مدينة نصر)

35. أكاديمية بداية للتنمية البشرية بالزقازيق (برج القصر الأبيض أول شارع فاروق أمام باب محطة القطار الدور الثالث)

36. الأكاديمية الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا - شركة الديرى والكائن مقرها محافظة القاهرة ( المعادى- دجلخ شارع 233 عمارة 8 الدور الاول اعلى صيدلية سيف، ( 16 شاره بهجت على - الزمالك) وفرعها فى اسوان فى 258 عمارات الصداقة الجديدة شقة 8 وسط البلد - اسوان) وفرعها فى محافظة بنى سويف الكائن فى (برج اليسر الدور العاشر شارع صلاح سالم مدينة بنى سويف)

37. أكاديمية الشباب بكفر الشيخ

38. المركز الألماني (المصرية الدولية للتدريب) الكائن ببرج الأطباء - طريق مصر أسوان - بسوهاج

39. معهد الاتصالات لعلوم الحاسب واللاسلكى بسوهاج (80ش 15 بسوهاج)

40. المعهد الوطني بسوهاج

41. معهد 6 أكتوبر لنظم المعلومات واللغات بمحافظة الدقهلية امتداد شارع احمد ماهر - حى الجامعة والفرع الثاني في ميدان مشعل بالمنصورة

42. مركز السياحة والفنادق بالمنصورة الكائن فى 39 شارع على مبارك توريل المنصورة

43. مركز 6 أكتوبر للصحافة والإعلام ونظم المعلومات بالهرم فرع بحسن محمد الهرم والآخر في 232 ش الهرم بجوار زيزينيا

44. أكاديمية أكسفورد بشارع عمر بن عبدالعزيز - طنطا

45. سنتر السعدنى بطنطا (ش عبدالحليم محمود من ش عمر بن عبدالعزيز - طنطا)

46. جامعة المدينة العالمية (قطعة رقم 8 ش افريقيا بلوك 34 - ش مصطفى النحاس مدينة نصر)

47. المركز العربى للعلوم المتخصصة بالإسكندرية (40ش محرم بك - الإسكندرية)

48. الأكاديمية المصرية البريطانية (158ش الهرم - 4أ الميراج سنتر)

49. المركز العلمي للاستشارات والتطوير 38 بورسعيد بنى سويف

50. الشروق أكاديمي أرض الحرية آخر سور الجامعة بني سويف

51. أكاديمية العلوم الحديثة بشارع عبدالسلام عارف امام أبراج الاوقاف بني سويف

52. أكاديميات تمريض بالمنوفية المستقبل (شبين الكوم - ش أحمد ماهر امام النقابة الفرعية) والخبيرة (شبين الكوم البر الشرقى) والحياة (شبين الكوم ميدان شرف ش جمال عبدالناصر) وسمارت (شبين الكوم - برج الرى الدور السادس)

53. أكاديمية شرق الدلتا للعلوم الصحية

54. مركز أورو اديوكيشن للبعثات التعليمية (27ش 9 المعادى)

55. مكتب تنمية المهارات البشرية 195ش 26 يوليو ميدان سفنكس المهندسين

56. الأكاديمية المصرية للاعلام والتنمية (12ش هارون - الدقى)

57. إيه جروب (39 ش أسماء فهمى - أرض الجولف - مدينة نصر)

58. الجمعية العربية لطب الاسنان النزهة الجديدة وجامعة داندى (15ش عزيزالدين من ش محمد حسين - النزهة الجديدة)

59. تربو أكاديمي - بنى سويف شرق النيل أمام كلية التعليم الصناعى

60. جامعة نور الشام العالمية وأكاديمية شيفلد الدولية

61. الأكاديمية الأوروبية للعلوم الصحية بالفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط

62. أكاديمية 6 اكتوبر لتكنولوجيا البترول والحاسب الآلي بمحافظة سوهاج

63. المركز المصري الكائن في 13 ش 314 المعادى الجديدة البساتين القاهرة

64. مركز تدريب التكنولوجيا والعلوم الحديثة بالفيوم

65. الأكاديمية الدولية للعلوم والتدريب بالفيوم

66. المركز البريطاني للتدريب حي الجامعة أمام كلية الزراعة محافظة الفيوم

67. أكاديمية الهرم للدراسات المتخصصة 8ش المحكمة الشرعية - محافظ الفيوم

68. معهد تكنولوجيا الحاسبات بالعمرانية التابع لـ أكاديمية سايبر سوفت

69. الجامعة الاسلامية المفتوحة

70. أكاديمية إم واى إف بالزقازيق

71. انترناشيونال أكاديمى بالزقازيق

72. الشرق الأوسط لتكنولوجيا المعلومات 26 أ ش المحروسة سفنكس - القاهرة

73. مكتب هدف - عمارة رقم 36 الدور الرابع - الحى الأول - المحور المركزى - مدينة 6 اكتوبر

74. الإفريقية للتدريب والدراسات الحديثة - بجوار فندق مرحبا - شارع الكورنيش - أسوان

75. الأكاديمية العربية للعلوم الصحية ( تمريض - أشعة ـ بصريات ــ صيدلة ــ تحاليل طبية ــ علاج طبيعى) - شارع مسجد الطابية الشواربى الجديد - مركز شباب بدر - أسوان

76. أكاديمية جنيف الدولية ( تمريض - تحاليل - إسعافات أولية ـ أشعة ) - شارع مول الجيش ــ أمام صالة الجيش للالعاب الرياضية - مدينة أسوان

77. اكاديمية طيبة للتدريب والتنمية البشرية ( تمريض وصيدلة تحاليل طبيةــ سكرتارية طبية) ا- طريق الخزان - خلف جراج المقاولون العرب - أسوان

78. مركز الأسواني للتدريب والتنمية البشرية بالتعاون مع جامعة أسوان والكائن مقرها 97 كورنيش النيل فوق أورانج الدور الثالث ــ مدينة أسوان

79. المركز البريطانى للعلوم والتكنولوجيا (المعامل والتحاليل - الخدمات الصحية) - طريق السادات بجوار معرض سيارات أوتو ستار - مدينة أسوان

80. كامبردج للعلوم والخدمات الصحية ( تمريض ــ تحاليل طبية ــ أشعة ) - طريق السادات - العقاد ــ الشارع الرئيسى ـ امام بازار الرفاعى - مدينة أسوان

81. الأكاديمية الوطنية للعلوم البحرية والتكنولوجيا ش مسجد الرحمن الرحيم كنج مريوط الاسكندرية

82. الأكاديمية المصرية الأمريكية - مدينة نصر - الحى العاشر

83. الجامعة الدولية الإلكترونية (6شارع 278 المعادى- القاهرة)

84. المركز المصرى البريطانى (28 شارع اسماعيل سرى - أمام باب معهد التعاون - المنيرة)

85. الأكاديمية المفتوحة للطب التكميلي (14 عمارة مقاتلي رمضان - الدور الثانى خلف النادي الأهلي - مدينة نصر)

86. مركز عين شمس للدراسات التكنولوجية المتخصصة ومقرها 57 ش ماهر بدوى من جسر السويس - ميدان ألف مسكن - عين شمس

87. معهد القاهرة التعليمى بالهرم الكائن فى 15 شارع التعاون - ناحية بيتزا هت التعاون الهرم - الجيزة

88. النصر أكاديمي - كايرو كامبردج أكاديمى للتدريب - شركة عين شمس كامبردج للاستثمار - أكاديمية جيل المستقبل - مؤسسة برند التعليمية - المركز الاكاديمي للدورات التعليمية

89. الأكاديمية المصرية العربية الأمريكية للدراسات الأكاديمية (13ش مركز المعلومات - مساكن الشيراتون - القاهرة)

90. أكاديمية الحقيقة (True) الكائنة 48 شارع زاكر حسين - مدينة نصر- الدور الرابع

91. CLS Computek Learning Solution الكائنة 52 شارع معز الدولة من شارع مكرم عبيد- مدينة نصر سي ال اس cls

92. سنتر ستار المهندسين (24 أ شارع ابو المحاسن الشاذلى - خلف بنزينة موبيل - جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة)

93. المبدعين العرب (1ش محى الدين ابوالعز - الدقى - الدور الثانى)

94. سنتر تراك - 112 شارع اللاسلكى الصغير امام قنديل خلف رضوان العجيل - المعادى، والمقر الاخر فى 68 ش احمد الزيات بين السريات شقه رقم 10 الدور الرابع

95. اتقان Challenge academy & ETQAN academy

96. الأكاديمية العربية لعلوم التنمية والإدارة (بيست أورا سابقا) 37ش مصطفى النحاس - المنطقة الثامنة - شقة رقم 202 الدور الثانى

97. المركز المصرى الامريكى 171 ش التحرير باب اللوق

98. الأكاديمية الدولية للتعليم والتدريب والتطوير بمدينة نصر ومقرها 34 ش عباس العقاد - الدور التاسع مدينه نصر اول ــ القاهرة

99. أكاديمية شيفيلد - كير لايف - 6 عمارات نصر الدين خلف مسجد نصر الدين بالهرم ـ- الدور الرابع - الجيزة

100. سنتر vip الكائن مقره 109 شارع المنيل بمصر القديمة - الدور الثانى

101. كاليفورنيا الدولية لإدارة الموارد البشرية (4ش عبدالرحمن الرافعى من ش محى الدين ابوالعز)

102. أكاديمية العلوم الهندسية بمنطقة كامب شيزار بالإسكندرية

103. جامعة النخبة (المصرية الفلندية/ تامبيرا / العامرية سابقاً) بالإسكندرية

104. أكاديمية العدالة للدراسات القانونية والإقتصادية (93ش السودان - المهندسين)

105. برو أكاديمي (26 ش حسن إبراهيم المتفرع من ش مكرم عبيد - مدينة نصر)

106. أكاديمية الأركان المعتمدة - الكائنة بالشقة رقم 6 ادارى الدور الاول علوى - القطعة رقم 77 المنطقة المركزية بمحافظة دمياط

107. أكاديمية ومعهد اليوم الخامس للعلوم والتكنولوجيا - 114 شارع الهرم الرئيسى سهل حمزة - بجوار رنين - محافظة الجيزة

108. أكاديمية أبوالهول للدراسات المهنية - 110 شارع ترعة المنصورية - كفر الجبل الهرم - الجيزة

109. المركز العلمي لعلوم الحاسب والتكنولوجيا - 1ش الظافر من شارع الهرم - محطة مدكور - محافظة الدجيزة

110. معهد الحياة الطبية المعهد بجوار مستشفي الحياة - غرب ترعة المنصورية - كرداسة - محافظة الجيزة

111. معهد القاهرة التعليمي (15ش / التعاون - محطة التعاون الهرم - محافظة الجيزة )

112. مركز المجد للدراسات الاكاديمية المتخصصة - 2شارع الحرية من توت عنخ أمون - خلف كلية التربية النوعية بطنطا - محافظة الغربية

113. المركز الدولى للتدريب - ش 285 ش 166 حوض سمعان - ش الواحة - أرض ميدو قباء - السلام - محافظة القاهرة

114. المركز العلمي للغات بالعمرانية

115. ايجى جولف لخدمات الوافدين

116. أي جيت إيجبت 11 ش ابوالمعاطى العجوزة - محافظة الجيزة igate egypt

117. أكاديمية 6 أكتوبر - 232 شارع الهرم - بجوار مول زيزنيا - محافظة الجيزة

118. الاكاديمية الدولية الذكية (international smartAcademy) في 2 شارع محسن رشدى - الحى الثامن - مدينة نصر- محافظة القاهرة

119. ميدكال أكاديمي بشبين الكوم المنوفية - البر الشرقى - دوران شارع سعد زغلول أمام صيدلية العزبي

120. أكاديمية مصر للتدريب المتقدم - الكائن مقرها الكوبرى الجديد - بندر الواسطى - الوسطى - محافظة بني سويف

121. المستقبل أكاديمي للاستشارات والتدريب - أرض الحرية أمام المدرسة الفنية بنات - محافظة بني سويف

122. أكاديمية ابن رشد - 49 شارع أحمد عرابى - برج جاردينا - بني سويف

123. الأكاديمية المصرية للعلوم الحديثة سابقاً الأكاديمية المصرية للتدريب حالياً - شارع عبدالسلام عارف أمام أبراج الأوقاف بني سويف

124. الأكاديمية الوطنية - برج خفاجى بجوار بنك كريدى اجرى كول الدور الثانى بنى سويف

125. أكاديمية yes - أرض الحرية خلف بنك التنمية بنى سويف اول - بنى سويف

126. كامبردج فرغلى الكائن ارض الحرية خلف بنك التنمية - بنى سويف اول - محافظة بنى سويف

127. أكاديمية النيل الكائن ارض الحرية - برج زيزينيا بجوار بنك الائتمان الزراعى بنى سويف -أول محافظة بنى سويف

128. المركز العلمي - 38 شارع بور سعيد - ارض المحلج محافظة بنى سويف

129. أكاديمية one world academy - شارع احمد عرابى أمام مدرسة الثانوية العسكرية - بندر - بنى سويف

130. النور فيوتشر اكاديمى الكائن مقرها شارع مقبل بداخل الساحة الشعبية الباب الخلفى الدور الثانى بنى سويف

131. ستارز للخدمات التعليمية - امتداد شارع رمسيس الحى السادس مدينة نصر القاهرة

132. الشروق التعليمى الدولى لتكنولوجيا الحاسبات ونظم المعلومات والسياحة والفنادق واللغات ميدان المحطة شارع الجيش بجوار شركة بيع المصنوعات - الزقازيق - محافظة الشرقية

133. المركز التكنولوجى الدولى للعوم والدراسات النوعية وتنمية الموارد البشرية للتعليم والتدريب - العقار رقم 362 شارع السكة الحديد المعلمين الزقازيق محافظة الشرقية

134. مركز السلام ( صيدناوى الجامعة) اول شارع يمين الزقازيق - محافظة الشرقية

135. معهد mdc للتمريض والكائن مقرها شارع عبدالمعطى من شارع فاروق بجوار مسجد مكة - الزقازيق - محافظة الشرقية

136. الأكاديمية المصرية للعلوم الادارية - أمام بوابة أداب جامعة الزقازيق بجوار موقف منيا القمح - بجوار قاعة علاء الدين الزقازيق - محافظة الشرقية

137. أكاديمية الشرق للعلوم التطبيقية - 15 شارع المدير - برج بانوراما المنشية شقة رقم 101، 102 حى الزهور أعلى agc auto الدور الثانى الزقازيق الشرقية

138. أكاديمية 6 أكتوبر/ الكائن مقرها أمام قصر ثقافة بنى سويف 2 شارع مصطفى كامل بندر بنى سويف

139. الأكاديمية الدولية للتدريب والتنمية البشرية - الزقازيق - محافظة الشرقية

140. الجامعة المفتوحة للعلوم الطبية

141. استانفورد أو يورو انترناشيونال الكائن بشارع 214 بالمعادى متفرع من شارع الجزائر

142. أكاديمية أليكس بالبحيرة مركز شبراخيت - شارع محمود أبوشلوع - الدور الرابع بجوار مرور شبراخيت - البحيرة

143. أكاديمية ورواد ابن سينا - شارع محمود أبوشلوع عماره محمد ابو عيشة الدور الرابع امام مرور شبراخيت - البحيرة

144. أكاديمية ramouz (رموز) فرع القاهرة - 128 شارع السودان - برج البنك الاهلى الكويتى وكنتاكى - الدور التاسع - فرع القاهرة المهندسين

145. أكاديمية ramouz ( رموز) فرع دمياط الجديدة - المنطقة المركزية - بجوار محطة بنزين موبيل

146. أكاديمية الضيافة الجوية sky dream - مدينة نصر شارع حافظ رمضان - برج رقم 5 بالقرب من مستشفى حسبو الدولي

147. أكاديمية طيبة: فرع (1): الشرقية - الزقازيق - بجوار المحافظ امام الكوبرى- عرابي بجوار أمن الدولة برج الاصلاح الزراعى - الدور الرابع، فرع (2): مصر الجديدة ش جسر السويس 5 عمارات الميرلاند اعلى حلوانى لابوار، فرع (3): الدقهلية ــ المنصورة حى الجامعة امام بوابة القرية الالومبية شارع الصيدلية د محمود امين، فرع (4): الدقهلية - السنلاوين بجوار الاسعاف أمام نفق الجوال، فرع (5): دمياط الجديدة ش الاستاد المنطقة المركزية بجوار مستشفى العيون الدولى اعلى نجف كريستال، الأكاديمية المصرية فرع (6): البحيرة دمنهور ش عبد السلام الشاذلي أمام سور النادى الاجتماعي بجوار أتيليه أميرة غنيم وليدى للاطفال، فرع(7): الاسكندرية سيدى بشر حى 17 ش جمال عبدالناصر أخر النفق أعلى كيمو كمبيوتر عمارة رقم 33 محافظة البحيرة دمنهور 9 ش محمد الدره خلف جراج مديرية الاسكان بجوار مطعم منوفية الكوبري العلوي

148. المعهد البريطانى للاقتصاد والعلوم السياسية

149. أكاديمية اليوم الخامس للعلوم والتكنولوجيا فرع الأقصر

150. جاستيك للخدمات القانونية للطلاب - شارع 9 أمام محطة مترو ثكنات المعادى justice students law services

151. المعهد الحديث لتكنولوجيا الحاسبات واللغات بطريق أسيوط الزراعي البدرشين

152. أكاديمية وادى النيل للعلوم الحديثة - شارع عبدالرحمن الشرقاوى متفرع من شارع السودان

153. أكاديمية المعادى الدولية شارع 301 المعادى الجديدة متفرع من شارع فلسطين

154. أكاديمية الجامعة العربية - شارع أبوقير - الإسكندرية

155. معهد الأوروبية لتكنولوجيا المعلومات - شبرا الخيمة خلف قسم شبرا أول - القاهرة

156. اكاديمية مهارات (28 ش صلاح سالم برج خفاجى مقابل صيدلية أبوعبده ـ طلخا - المنصورة - الدقهلية )

157. جامعة هارفارد كوليدج (برزدنتس اند فيلوس اوف هارفارد كوليدج) الكائن مقرها 11 شارع وزارة الزراعة - الدقى- الجيزة

158. سنتر سيجما - حلوان - القاهرة

159. سما للتدريب والاستشارات وتكنولوجيا المعلومات - شارع ناجى عيسى الطماوى عمارة (2) ق 14 - ب 11 - م 9 مدينة نصر - القاهرة

160. المعهد الدولى للدراسات الحديثة - الفيوم البارودية - قرية لطف الله - بجوار مدرسة الأمريكان

161. جمعية شمس النخيل للخدمات التعليمية - 13 شارع محمد مندور خلف مستشفى رابعة العدوية - مدينة نصر - القاهرة

162. شركة بلاتفورم للخدمات التعليمية - 23 شارع عمر زعفان متفرع من شارع محمد يوسف موسى - مدينة نصر

163. أكاديمية حورس بفرعيها 118 - الحى الثالث - المجاورة 18 قطعة رقم 118 / 318 دمياط الجديدة

164. أكاديمية حورس 4U - المنطقة المركزية - بجوار محطة بنزين موبيل - أعلى كافية - 4 دمياط الجديدة

165. كريتيف creative - شارع الاستاد - المنطقة المركزية بجوار مستشفى العيون الدولى - دمياط الجديدة

166. أكاديمية كيان

167. الأكاديمية المصرية - شارع الأشقر - المشاية السفلية - أمام بوابة بيبو لاند - المنصورة - محافظة الدقهلية

168. ميترال أكاديمي - رقم 49 المنطقة المركية - فوق معرض البرماوى للسيارات - الدور الأول خلفى - دمياط الجديدة

169. هارفارد بيزنس سنتر ( harvard business center ) - شارع محمد مندور أمام مستشفى - رابعة العدوية - مدينة نصر

170. شركة اكاديمية ومعهد هارفارد سى اس سى للعلوم والتكنولوجيا ( اكاديمية اليوم الخامس للعلوم والتكنولوجيا سابقاً) والتى تشغل المقرات الاتية: (أ): النزهة 46 ش عثمان بن عفان من شارع جمال عبد الناصر - جسر السويس، (ب) فرع السنترال- امام معهد ومركز تدريب تنمية بشرية للعلوم والتكنولوجيا- الدور الثانى محافظة الفيوم، (ج): 144 شارع الهرم الرئيسي - الكوم الأخضر - الجيزة ، (د): 8 شارع الزهور - كوبرى عابدين كرداسة- الجيزة، (ه): عقار رقم 21 شارع محمود صدقى - الدور الارضة محافظة بورسعيد ، (و): عقار محمود يس شارع المرور القديم - أرض الحرية بنى سويف

171. هيئة هارفارد - ايجى للتدريب الدولى والتحكيم - 10 شارع شاكور - مول هندى - الدور الرابع - نموذج 10 محطة الرمل - محافظة الاسكندرية

172. طيبة الدولية للهندسة والعلوم الصحية - شارع السعيد الشرقاوى متفرع من شارع جيهان - الحى الأول - حى الجامعة أمام بوابة القرية الأوليمبية - شارع صيدلية الدكتور / محمود أمين المنصورة - الدقهلية

173. سينا للعلوم الطبية - حى الجامعة - امتداد جيهان - برج الصباغ قبل بوابة توشكى المنصورة - محافظة الدقهلية

174. أكاديمية التمريض الخاص ( HP ACADEMY) في 3 شارع صبرى صديق امام بوابة العيادات الخارجية للمستشفى الدولى - بجوار مكتبة مدحت - المنصورة - محافظة الدقهلية

175. أكاديمية القمة للتمريض - مدينة مبارك أمام مركز تعليم السواقة - الدور الثالث - المنصورة محافظة الدقهلية

176. الأكاديمية الأمريكية للتدريب (تمريض) - حي الجامعة - أمام القرية الأوليمبية - المنصورة - محافظة الدقهلية

177. معهد 6 أكتوبر - بجوار بنك cib - امتداد شارع احمد ماهر - حى الجامعة - المنصورة - محافظة الدقهلية

178. سنتر فيو - شارع السعيد الشرقاوى متفرع من شارع جيهان حى الجامعة أمام بوابة القرية الأوليمبية شارع صيدلية الدكتور محمود أمين

179. الصفوة للتدريب والعلوم الإدارية والتمريض - حى الجامعة أمام سور ستاد الجامعة بجوار مركز النخبة للعيون وعوض سراج - الدقهلية

180. أكاديمية كريتيف creative academy - حى الجامعة امام بوابة القرية الأوليمبية شارع صيدلية الدكتور محمود أمين المنصورة - محافظة الدقهلية

181. مركز هارفارد للاعمال harvard business center - hbc والكائن مقرها 5 شارع المشاية - الدور الثانى امام نادى النيل اعلى حلوانى قويدر- المنصورة محافظة الدقهلية

182. اكاديمية دلتا الإسكندرية للدراسات المتخصصة والعلوم الطبية والكائن مقرها 2 شارع موريتانيا برج العمدة الفؤاد - المندرة بحرى امام محطة قطار المندرة اعلى كافية المنتزة بلازا - محافظة الاسكندرية

183. اكاديمية الصفوة للتدريب - فيكتوريا شارع الجلاء امام مستشفى الثغر - محافظة الاسكندرية

184. أكاديمية creative group والكائن مقرها محطة ترام رشدى - 17 ش احمد شوقى الدور الاول - - أمام مدرسة رشدى الإعدادية - محافظة الإسكندرية

185. اسبكت للتدريب - 724 طريق الحرية - لوران - فوق محل مدينة الاحلام لالعاب الاطفال - الاسكندرية

186. رؤية للتنمية البشرية vision - الكائن مقرها 13 شارع البحيرة جناكليس - الإسكندرية

187. أكاديمية رؤية للتدريب - 17 شارع الملازم بسيونى المتفرع من شارع جمال عبد الناصر - محافظة القاهرة

188. الأكاديمية المصرية - 17 شارع جمال عبد الناصر سيدى بشر أخر النفق - أعلى كيمو كمبيوتر عمارة 23 محافظة القاهرة

189. أكاديمية الحياة للتمريض والكائن مقرها العصافرة - بجوار مبرة العصافرة - أعلى الحمد للأجهزة الكهربائية - الإسكندرية

190. أكاديمية Opec Alex - ساحة انتظار الضباط دار مناسبات الشهداء أمام مسجد الشهداء بجوار نادى الفتح - سيدى جابر- الإسكندرية

191. أكاديمية العدالة فى الدراسات القانونية والاقتصادية التفاعلية ـ أونلاين

192. الأوروبية لتكنولوجيا المعلومات والدراسات المتطورة - شبرا الخيمة - مساكن حجازى نقابة المعلمين - الدور الثالث

193. الاكاديمية الدولية للتعليم والتدريب بقنا

194. أكاديمية creative academy الزقازيق بجوار المحافظة أمام كوبرى عرابى برج الاصلاح الزراعى - الدور الرابع- محافظة الشرقية

195. الاكاديمية الامريكية للتدريب ( atc ) الزقازيق - القومية - أمام مستشفى صلاح سالم - برج بورتو - محافظة الشرقية

196. مؤسسة فكر للتدريب والكائن مقرها شارع السلام - بجوار جامعة الزقازيق - عمارة المقاولين - الزقازيق - محافظة الشرقية

197. اكاديمية ابن رشد الكائن مقرها ميدان القومية خلف مستشفى الحرمين اعلى مفروشات رويال- الزقازيق- محافظة الشرقية

198. أكاديمية علوم المستقبل - 4 شارع الصفا والمروة الدور الأول - شارع موقف المنصورة امام مستشفى حمدى السيد - الزقازيق - الشرقية

199. أكاديمية تميز للعلوم والتكنولوجيا tamayoz والكائن مقرها 2 شارع أسامة بن زياد - أمام مسجد المدينة المنورة - فلل الجامعة - الزقازيق - محافظة الشرقية

200. الاكاديمية المصرية للعلوم الادارية والكائن مقراتها أمام كوبرى جامعة الزقازيق بجوار قاعة علاء الدين للافراح ومراكز الفارس- الزقازيق - الشرقية، وفرع في شارع علاء الدين حى المهندسين الزقازيق، وفرع حى أول الافرنج 140 شارع الجيش شارع الاعمار للاستثمار - الإسماعيلية

201. ساينس للدرسات والتدريب بالزقازيق - شارع مستشفى التيسير موقف المنصورة - الزقازيق - محافظة الشرقية

202. الاكاديمية البريطانية الحديثة BMA - اول شارع مستشفى التيسير امام جراج مسجد القدس ومعهد السادات الازهرى الزقازيق- الشرقية

203. كامبردج انترناشونال أكاديمي cambridge international academy uk

204. اكاديمية الهضبة أعلى مكتبة الحرمين - امام كلية الطب البيطرى - بنى سويف

205. سيتى ترينيج أكاديمى city training academy - الزقازيق بجوار المحافظة -أعلى معرض auto one بجوار فندق مارينا - محافظة الشرقية

206. اكاديمية ابن سينا الفرع الأول: 18 شارع الامام على فلل الجامعة - آخر شارع مستشفى المبرة - أمام الغزاوى - الزقازيق الشرقية الفرع الثاني: ش رقم 1 بحرى مدرسة بدر برج المازن الدور الأول - علوى- مركز الفتح - بمحافظة اسيوط

207. أكاديمية طيبة - 3 عمارات الميريلاند - الدور الثانى - ش جسر السويس - مصر الجديدة

208. اكاديميكس للتدريب والاستشارات - الكائن مقرها شارع الامام على فلل الجامعة - آخر شارع مستشفى المبرة بجوار الغزاوى الجديد - أمام مركز الشرقية للعيون - الزقازيق - محافظ الشرقية

209. الاكاديمية البريطانية المصرية للتدريب - الكائن مقرها 20 شارع ابو بكر الصديق - فلل الجامعة - عند مدخل كلية التربية الرياضية بنات - امام الكوالينى للرسائل العلمية - الزقازيق - محافظة الشرقية

210. أكاديمية زويل - الكائن مقرها الزقازيق - فلل الجامعة بجوار مستشفى جامعة الزقازيق بجوار سور استاد الشرقية

211. المؤسسة العربية للتربية والعلوم والاداب - برج زياد شارع ندى سليم من شارع كورنيش النيل - بنها - محافظة القليوبية

212. قبول فورى qpol Fawry في 110 شارع التحرير الدور الثالث شقة رقم 7 - الدقى - محافظة الجيزة

213. اكاديمية طيبة الدولية بالشرقية الزقازيق

214. الاكاديمية المصرية للعلوم الصحية والهندسية

215. ردفي REDVEY في 4 شارع أبراج النصر الدور الاول شقة 14 ش محمد نبوى حي السفارات - الحى السابع - مدينه نصر

216. أكاديمية spc training academy الكائن مقرها 29 شارع التوفيق من شارع الطيران -- مدينه نصر

217. اكاديمية الرائد المعتمدة للاستشارات وتنمية الموارد البشرية - والكائن مقرها 24 شارع كورنيش النيل - محافظة دمياط

218. أكاديمية حورس والكائن مقرها المنطقة المركزية بجوار محطة بنزين موبيل - اعلى كافية u4 دمياط الجديدة

219. معهد / مركز الشروق للدراسات المتنوعة والبحث العلمى والكائن مقرها شارع سعد زغلول برج الياسمين المسلة ــ بجوار الكوبرى ــ محافظة الفيوم

220. المركز التكنولوجى للحاسب والفنادق - شارع السكة الحديد تقسيم المعلمين - أول الزقازيق

221. مركز انجاز للدراسات والتدريب بجوار موقف ميت غمر - مركزالزقازيق

222. الأكاديمية العربية للتدريب بجوار محطة السكة الحديد بشيبة النكارية مركز الزقازيق

223. الأكاديمية المصرية العربية للتدريب ( بشارع علاء الدين تقسيم المهندسين مركز الزقازيق)

224. الأكاديمية الدولية للعلوم والتكنولوجيا ( شارع علاء الدين عمارة (1) بجوار قاعات افراح علاء الدين بجوار كوبرى الجامعة مدينة الزقازيق

225. مؤسسة الشروق التعليمى للعلوم والدراسات النوعية ( شارع الطوخي ــ النظام ــ أول الزقازيق )

226. مركز iGi للتمريض برج النور بشارع فاروق بجوار مسجد مكة - أول الزقازيق - محافظة الشرقية

227. أكاديمية جستك للحول المتكاملة (أكاديمية تارجيت) شارع مجمع المصالح اعلى جمعية رعاية الطلبة ثان الزقازيق

228. مركز ام واى اف ( myf) مشارع المحافظة برج نقابة المعلمين الدور الأول - بجوار بي تك ــ مدينة الزقازيق ــ محافظة الشرقية

229. أكاديمية سمارت الدولية (شارع مستشفى الجامعة ثان الزقازيق )

230. أكاديمية ابن سينا مقرها 18 شارع الامام على فلل الجامعة اخر شارع مستشفى المبرة ــ امام الغزاوى امام فرع sharqia covernorate الزقازيق الشرقية (شارع فلل الجامعة امام الغزاوى ثان الزقازيق)، وشارع رقم 1 بحرى مدرسة بدر برج المازن الدور الاول علوى مركز الفتح ــ محافظة اسيوط

231. الأكاديمية الدولية العربية - بجوار القصر الابيض شارع فاروق أمام مزلقان السكة الحديد

232. المركز العالمى لعلوم الحاسب الالى والتكنولوجيا (ASA) أكاديمى الكائن مقرها 1 شارع الظافر - محطة مدكور الهرم بجوار بنك مصر - محافظة الجيزة

233. أكاديمية mcc في 1 شارع الظافر محطة مدكور - الهرم - بجوار بنك مصر - محافظة الجيزة

234. أكاديمية الحياة للتنمية والتدريب وعلوم الكمبيوتر ــ ميدان السواقى - أعلى بلس 90 - محافظة الفيوم

235. أكاديمية كيميت للدراسات والعلوم المتقدمة في ميدان السواقى ــ الشيخة مريم ــ اعلى معرض الزهراء ــ محافظة الفيوم

236. معهد المستقبل للدراسات المتنوعة والكائن مقره ميدان المسلة ــ شارع 15 بجوار مشغل جمعية رسالة - محافظة الفيوم

237. الدراسات المتطورة والعلوم الصحية والتكنولوجية والكائن مقرها ــ الشارع الخلفى لقبانى للاثاث أسفل حضانة بينك اند بلو برج الياسمين ــ محافظة الفيوم

238. بروفيشنال professional الكائن مقرها امام المعرض اول شارع الرفاعى امام مطعم الطيب الدور الثالث مدينة طنطا

239. اكاديمية المستقبل للتدريب sna والكائن مقرها بشبرا سيتى مول ناصية شارع احمد عرابى وشارع 15 مايو - امام كوبرى عرابى ــ اعلى بى تك - محافظة القليوبية

240. طيبة بقنا والكائن مقرها شارع الميناء النهرى - امتداد مبنى المحافظة مبنى اكاديمية طيبة محافظة قنا

241. أكاديمية المستقبل للتدريب sna فرع بنها اول الكوبرى بجوار كشرى حكاية امام موقف ميت العطار

242. أكاديمية المستقبل للتدريب sna فرع الاسكندرية كوبرى استانلى خلف ماكدونالدز

243. أكاديمية المستقبل للتدريب sna فرع دمياط شارع الصعيدى الجديد

244. الأكاديمية الامريكية للدراسات المتخصصة ( رأس غارب)

245. المجموعة الدولية للتعليم عن بعد ومعادلة الخبرات

246. أكاديمية الأقصى للعلوم الطبية (ش عثمان محمد امام مستشفى 57357 المقر الادارى)

247. أكاديمية isc academy بسوهاج

248. ستادي لاند روس للخدمات الطلابية المتكاملة study land rus group والكائن مقرها قطعة 8265 الهضبة الوسطى - المقطم

249. أكاديمية طنطا للتدريب والتعليم التكنولوجى ( التمريض الخاص) - شارع البحر- صيدناوى - برج زهانه طنطا - محافظة الغربية

250. الأكاديمية المصرية لعلوم البترول والمساحة والكائن مقرها اول شارع الميناء النهرى - امتداد مبنى المحافظة - محافظة قنا

251. الأكاديمية العربية لعلوم الإعلام والكائن مقرها ( 82 شارع مصطفى النحاس - مدينه نصر - الدور الثالث)

252. مدينة العلوم العصرية بمدينة الشيخ زايد بالجيزة - الكائن مقرها فى الوحدتين رقمى (1،2) بالمبنى رقم 22 بالمجاورة الثانية بالحى الثالث عشر (حى الشباب) بمدينة الشيخ زايد امام سنتر الوجيه بالجيزة

253. أكاديمية الضيافة الجوية bright star الكائن مقرها 26 على امين ــ امتداد مصطفى النحاس ــ امام عمارات عثمان ــ بجوار مسجد الرحمة ــ مدينة نصر

254. الفا كلينيك ( المركز الصينى التأهيلى للتدريب المهنى ــ الكائن مقرها 57 شارع خاتم المرسلين ــ الجيزة

255. أكاديمية بروفيشتال للتدريب professional بمحافظة الشرقية ــ الكائن مقرها 4 شارع النجار ــ ناصية توكيل رينو وتوكيل الليثى

256. اكاديمية السلام للتدريب التابعة لمستشفى صلاح سالم التخصصى ــ الكائن مقرها اخر شارع الغشام بداخل مستشفى صلاح سالم التخصصى ــ مدينة الزقازيق ــ محافظة الشرقية

257. الأكاديمية المصرية للعلوم الادارية AEA بمحافظة الشرقية ــ مدينة الشرقية محافظة الزقازيق ــ الكائن مقرها امام كوبرى الججامعة بجوار قاعه علاء الدين

258. اكاديمية ساينس للتدريب SCIENCE ــ الكائن مقرها بعد موقف المنصورة بداية الطريق الاقليمى - برج التيسير ــ الدور الثانى بعد الارضى، مدينة الزقازيق محافظة الشرقية

259. اكاديمية اوبك OPEC الكائن مقرها شارع السلام خلف كلية تجارة ــ مدينة الزقازيق ــ الشرقية

260. مؤسسة فكر للتدريب FEKR الكائن مقرها بجوار محطة القطر برج القصر الابيض ــ محافظة لاشرقية

261. اكاديمية تأهيل الدولية للتمريض TAAHEL إدارياً والكائن مقرها امتداد شارع المحافظة امام توكيل بيجو للسيارات الدور الثالث ــ مدينة الزقازيق ــ محافظة الشرقية

262. المركز الثقافى المصرى والكائن مقره 17 شارع الطاقة ــ خلف النادى الاهلى ــ مدينة نصر - الدور الحادى عشر

263. أكاديمية eif traning and conculting والكائن مقرها 65 شارع مصدق الدور العاشر ــ الدقى ــ محافظة الجيزة

264. مركز mda للتدريب والاستشارات والكائن مقرها 158 شارع السودان ــ المهندسين ــ الدور السادس شقة رقم 600 محافظة الجيزة

265. اكاديمكس للتدريب والتنمية في 19 شارع الاعناب ــ الدور الاول ــ شقة 3 الدقى ــ الجيزة

266. مجمع التوبة التعليمي - 15 شارع بقطر المتفرع من شارع ابراهيم عبد الرازق عين شمس الشرقية - القاهرة

267. اكاديمية القلادة ــ الكائن مقرها بالفيلا رقم 24 ــ الدور الثانى ــ امام البن البرازيلى بشارع جسر السويس ــ ناصية صيدلية نورماندى ــ مصر الجديدة ــ القاهرة

268. اكاديمية زويل ( مؤسسة محمد خضير للتدريب ) - الكائن مقرها منشأة لطف الله ــ الدور الثانى ــ محافظة الفيوم

269. أكاديمية المستقبل للدراسات المتنوعة والبحث العلمى ( future information systems ) والكائن مقرها ميدان المسلة ــ عمارة 7 شارع 15 خلف مسجد ولى لاصالحين ـــ بجوار مشغل جمعية رسالة - محافظة الفيوم

270. مركز الشروق للدراسات المتنوعة والبحث العلمى والكائن مقرها شارع سعد زغلول برج الياسمين- الدور ال ثانى ــ بجوار الكوبرى العلوى- محافظة الفيوم

271. أكاديمية 6 اكتوبر والكائن مقرها برج آل حمزه - الدور الأرضى ــ خلف مسجد ولى الصالحين ــ محافظة الفيوم

272. مركز مصر للتدريب والعلوم والكائن مقرها برج قصر الاطباء ــ المرور ــ محافظة الفيوم

273. أكاديمية الشرق الاوسط والكائن مقرها برج الرحاب ــ الدور الارضى ــ ميدان المسلة ــ خلف مسجد ولى الصالحين - محافظة الفيوم

274. المعهد الدولى للدراسات الحديثة - منشآة عبدالله ــ امام معهد الصفوة الازهرى ــ الدور الارضى ــ محافظة الفيوم

275. اكاديمية آفاق المستقبل والكائن مقرها برج الأبرار - دله ــ بجوار صيدلية 19011 أعلى حضانه سيمبا ــ الفيوم

276. معهد بروفيشنال أكاديمي ( professional academy ) الكائن مقرها 27 شارع صدقى من شارع الحلو بجوار صيدلية محمد الديب - طنطا ثان ــ محافظة الغربية

277. المعهد الدولى البريطانى ilc شارع البحر ــ امام صيدناوى اول حسن رضوان بمدينة طنطا ــ محافظة الغربية

278. بروفيشنال professional الكائن مقرها امام المعرض اول شارع الرفاعى - الدور الثالث - مدينة طنطا

279. راية وابن سينا للدراسات المتخصصة والكائن مقرها 3 شارع جلال بجوار مديرية الزراعة امام جمعية تنمية المجتمعات المحلية والمشروعات الصغيرة ــ طنطا

280. سمارت smart university courses center في 23 شارع ماهر الناقة - مدينة طنطا - الغربية

281. اكاديمية اوبك للعلوم الحديثة opec الكائن مقرها امتداد شارع ماهر الناقة مدينة طنطا ــ محافظة الغربية

282. معهد السادتكو/ الساداتكو للدراسات المتنوعة ــ الكائن مقرها شارع ماهر عبدالحميد الناقة عمارة 2 امام الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الاراضى مدينة طنطا ــ الغربية

283. اكاديمية طنطا للعلوم والتكنولوجيا ــ الكائن مقرها 58 عمارة لاند مارك ــ شارع النحاس اعلى البنك العربي ـ طنطا ــ محافظة الغربية

284. عين شمس للدراسات التكنولوجية المتخصصة الكائن مقرها 57 شارع ماهر بدوى من جسر السويس ــ ميدان الف مسكن ــ عين شمس - محافظة القاهرة

285. اكاديمية ايتن لتعليم فنون التدميل والكائن مقرها فيلا 6 ش رفيق صلاح الدين بجوار اتصالات ــ مصر الجديدة

286. اكاديمية tmte academy drfatmakamal والكائن مقرها امام حديقة الطفل مكرم عبيد مدينة نصر

287. اكاديمية sisters nutri - Derma clinic والكائن مقرها مدينة نصر ــ تقاطع مكرم عبيد مع مصطفى النحاس ــ 3 شارع كابول الدور الثانى

288. اكاديمية السلام الدولية والكائن مقرها عمارة البنك الاهلى الدور الحادى عشر - امام باب كلية التجارة جامعة القاهرة ــ محافظة الجيزة

289. جلوبال اكاديمى global academy - المنيب عمارات اسكان الشباب - عمارة رقم 10 الدور الثالث - محافظة الجيزة

290. اكاديمية مصر الدولية للحاسبات ( شركة نت سكيل) والكائن مقرها 7 شارع محمود سمى البارودى امام مبنى محافظة الجيزة الهرم ــ الجيزة

291. استادى لاندروس للخدمات الطلابية المتكاملة والكائن مقرها قطعة 8265 الهضبة الوسطى- المقطم ــ القاهرة ( 1 شارع صلاح الدين القيوبى ــ بجوار عمائر المرشدى) study landrus

292. أكاديمية الالسن للغات وتكنولوجيا المعلومات للتعليم والتدريب والكائن مقرها - مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامى - جامعة الازهر- الدور الثانى مدينة نصر

293. الأكاديمية الامريكية للتدريب - 7 شارع محمد فهمى من شارع الطيران - خلف المدينة الجامعية بنات الازهر - الطابق الثانى - محافظة القاهرة

294. أكاديمية 6 أكتوبر والكائن مقرها برج ال حمزة - الدور الارضى ــ خلف مسجد ولى الصالحين ــ محافظة الفيوم

295. المعهد التكنولوجى الدولى للعلوم والكائن مقره ( مدينة نصر الحى العاشر - بجوار سوق السيارات القديم - شارع اسماعيل وهبه بلوك 24 المنطقة التاسعة بجوار بيتزا ماستر - من شارع احمد الزمر- القاهرة

296. أكاديمية مودرن بلص 2 والكائن مقرها شارع الجمهورية برج هنداوى - امام مستشفى الرمد بجوار مسحد أباظة - محافظة كفر الشيخ

297. أكاديمية المستقبل المشرق للتمريض بكفر الشيخ - الكائن مقرها شارع 47 امام كافية نابولى - خلف كازيون ماركت - محافظة كفر الشيخ

298. أكاديمية صرح الكائن مقرها 410 شارع الهرم اعلى مكتبة الوان وبنك بلوم - محافظة الجيزة

299. اكاديمية trust academy / تراست - الدور الاول 63 شارع إيران الدقى - محافظة الجيزة

300.

. المركز الكندى للتنمية البشرية فرع المهندسين - الكائن مقرها 25 شارع يثرب متفرع من محى الدين أبوالعز - محافظة الجيزة

301. الأكاديمية الحديثة للطباعة ــ الكائن مقرها 32 شارع مصنع المكرونة ــ اول طريق ابو زراع الكنيسة - محافظة الجيزة

302. أكاديمية مصر للتدريب المتقدم والكائن مقرها 5 شارع عبد الرحمن الشرقاوي - المتفرع من شارع السودان المهندسين - محافظة الجيزة

303. المؤسسة الدولية للتمريض بالغردقة والكائن مقرها ( ميدان الدهار - دهب مول - الدور الرابع - الغردقة - محافظة البحر الاحمر )

304. أكاديمية أبن سينا بالغردقة والكائن مقرها ( 8 شارع المصالح ــ الدهار ــ بجوار مديرية الزراعة ــ الغردقة ــ محافظة البحر الاحمر )

305. الأكاديمية الأمريكية الكندية والكائن مقرها 87 غرب الجولف المتميز ــ حى الوزراء ــ التجمع الخامس- القاهرة الجديدة

306. معاهد igi / IGI اى جى اى والكائن مقرها فيلا رقم 32 ب - حى مبارك 7 ــ شمال الأحياء - مدينة الغردقة - محافظة البحر الاحمر

307. المركز العلمي الدولى – الأكاديمية الدولية IAC اى ايه سى للسياحة والضيافة الجوية واللغات وتكنولوجيا الحاسبات ـت والكائن مقرها 12 شارع عبد الرحمن الشرقاوى من شارع السودان - الصحفيين- ا&