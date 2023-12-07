مراسل القناة الأولى: 285 طائرة مساعدات لأهالي غزة وصلت إلى مطار العريش

رصد كريم بيبرس، مراسل القناة الأولى، آخر مستجدات الأوضاع في مدينة العريش واستقبال المساعدات الإنسانية المُرسلة لأهالي قطاع غزة، قائلا إنّ مطار العريش لا يزال يستقبل المساعدات الإنسانية المختلفة منذ سماح مصر بذلك، مشيرًا إلى أنّ 285 طائرة وصلت بالفعل إلى مطار العريش الدولي حتى أمس، وذلك علاوة على الطائرات التي على وشك الوصول اليوم للمطار.

استقبال المساعدات الإنسانية من مختلف الدول

وأضاف «بيبرس»، خلال لقائه لبرنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ عددًا كبيرًا من الأطنان من مختلف المستلزمات سواء الطبية أو الغذائية أو الدوائية أو المعيشية لمجابهة فصل الشتاء ما زالت تأتي إلى مطار العريش والشيخ زويد، استعدادا لتجهيزهم وشحنهم بعد ذلك إلى معبر رفح المصري، ومن ثم نقلهم داخل قطاع غزة.

دخول 180 ألف لتر وقود لغزة

وتابع بأن أكثر من 180 ألف لتر من الوقود دخلت بالفعل إلى قطاع غزة منذ بداية الأزمة، وهناك شاحنتان وقود دخلتا أمس ضمن 140 شاحنة مساعدات متنوعة بين المستلزمات الغذائية والطبية والدوائية، مشيرًا إلى أنّ الهلال الأحمر الفلسطيني تسلم 75 شاحنة من المساعدات الغذائية، خلال اليومين الماضيين، لافتا إلى أنّ قوات الاحتلال تعرقل وصول هذه المساعدات للأهالي القطاع.