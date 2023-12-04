ختام فعاليات مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم في مطروح بمشاركة 800 طالب

أعلن الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الاثنين، ختام التصفيات الأولية لمسابقة فضيلة الإمام الأكبر في «حفظ القرآن الكريم وتجويده»، والتي عقدت بديوان عام المنطقة على مدار 15 يوما متواصلة.

800 متسابق في تصفيات مسابقة القرآن

وقال الشيخ صابر الشرقاوي، مدير إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة الأزهرية، إن 800 متسابق تنافسوا في التصفيات الأولية على مستوى المنطقة من إجمالي 1350 متسابقا تقدموا للاشتراك في هذه المسابقة، وأعمال المسابقة جرت في حيادية دون تمييز لأحد من المتسابقين، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وانتهت دون رصد شكاوى أو معوقات.

تعاون المنظمين لنجاح المسابقة

وقدم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، ومدير عام العلوم الدينية والشرعية للمنطقة الشيخ عطية سالم، الشكر لإدارة شئون القرآن والمحكمين وإدارة الكمبيوتر التعليمي ومعلمي الحاسب الآلي المشاركين في المسابقة، لجهودهم المبذولة وتفانيهم في العمل، وتعاونهم في إتمام أعمال المسابقة حسب الجدول الزمني المقرر لها.

3 لجان في مسابقة شيخ الأزهر

وأوضح أن مسابقة القرآن الكريم أطلقها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، حرصًا منه على تشجيع الطلاب من مختلف الأعمار من المعاهد الأزهرية، ومكاتب التحفيظ والأروقة، لحفظ القرآن الكريم بالتجويد، وجرى تشكيل 3 لجان للاختبارات التي جرت وفقًا لتعليمات رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، على مستوى الإدارات الثلاث التعليمية، وكل لجنة جرى تزويدها بأجهزة الحاسب الآلي بمشتملاتها من كاميرات وميكروفونات، بهدف ضمان الموضوعية والحيادية في التقدير، وتوثيق فعاليات المسابقة.