برلماني: انتخابات الرئاسة تجري في ظروف استثنائية

قال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، وعضو الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الانتخابات الرئاسية قدر لها أن تتم في ظروف استثنائية، تمثلت فيما يحدث حاليًا في قطاع غزة، وكذلك الصراعات المنتشرة على الحدود المصرية من كافة الاتجاهات، مشيرًا إلى أن الشعب المصري ومن قبله القيادة السياسية انتفضوا لرفض التهجير القسري للفلسطينيين ومحاولة نقلهم إلي سيناء، مؤكدين أن سيناء خط أحمر، وتحطيم هذا الحلم علي صخرة الإرادة المصرية القوية.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

جاء ذلك خلال مؤتمر التوعية بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، بمجمع مدارس الشبان المسلمين بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، بحضور الدكتور سعيد خضر مدير الإدارة المركزية الأزهرية بالقليوبية، والدكتور أحمد يوسف أمين عام حزب حماة الوطن بالقليوبية، وعضو حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ومصطفي السيد منسق مبادرة حياة كريمة بالقليوبية وعضو حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وعدد من أعضاء الحملة، وعدد من أبناء محافظة القليوبية، ولفيف من الأحزاب والسياسيين بالمحافظة والشخصيات العامة.

قيمة الانتخابات الرئاسية

وتابع «درويش»، خلال كلمته بالمؤتمر، أن قيمة الانتخابات الرئاسية وضرورة المشاركة فيها هي بمثابة دعم القرار المصري لحماية أمنه وأمانه ودولته، والتأكيد للمجتمع الدولي أن الشعب المصري علي قلب رجل واحد، وأن المشاركة الإيجابية تنبع من الوعي الكامل والوقوف علي المخططات التي تحاك لمصر والتصدي لها، مؤكدا أن التواجد أمام اللجان يصدر مشهد ديمقراطي.

واستطرد عضو حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن الوطن في حاجة ماسة لكل مواطن يعي جيدا بقيمة صوته في الانتخابات الرئاسية 2024 مؤكدا أن قيمة المشاركة الأن تعلو ولا يعلو صوتا عليها.