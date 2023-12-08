3 عبادات منسية تمحو الذنوب.. احرص عليها

يحرص المسلمون في ليلة الجمعة من كل أسبوع على الدعاء وممارسة الشعائر الدينية المفضلة والمخصصة لهذه الليلة، كونها ليلة مباركة وفي يوم الجمعة ساعة استجابة يستجيب فيها المولى عز وجل للدعاء، ويدعو المسلمون لأنفسهم وللموتى بالمغفرة والرحمة.

قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة

ويبدأ المؤمن الدعاء في ليلة الجمعة اتباعًا لسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بقراءة صورة الكهف والدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى مع صلاة قيام الليل، ووفقا لما روي عن أبي سعيد الخدري أن النبي قال: "من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور، ما بينه وبين البيت العتيق" وفقا لدار الافتاء.

وقالت دار الإفتاء المصرية، في فتوى عبر موقعها الرسمي، إن هناك آثار كثيرة وردت بفضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم "مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إِلَى عَنَانِ السِّمَاءِ يُضِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ"، وأجازت الإفتاء قراءة سورة الكهف في أي وقت من يوم الجمعة ليلتها، كما أجازت قراءتها جهرًا وسرًا، وتعد بذلك أول العبادات المستحبة.

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

ومن أهم العبادات المستحبة في ليلة الجمعة هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفقا لدار الإفتاء المصرية، واتباعا لقول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: "إِنّ أَقْرَبَكُم مِنِّي فِي الْجَنَّة أَكْثَرُكُم صَلَاة عَلَيَّ، أَلَا فَأَكْثِروا مِنَ الصَّلَاة عَلَيَّ فِي اللَّيْلَة الْغَرَّاءِ وَالْيَوْمِ الْأَزْهَر".

الدعاء ليلة الجمعة

ويعد الدعاء ليلة الجمعة أيضا من أبرز العبادات المستحبة في ليلة الجمعة، لقوله تعالى «ادعوني استجب لكم»، ومن أفضل الأدعية المستجابة بإذن الله في ليلة الجمعة، ما نشرته دار الافتاء:

- يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

- اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضى أمري إليك، وأسندت ظهري عليك، فيني شر ما يخيفني، وارزقني ما يكفيني عن المسألة.

- يارب أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تشفيني وترد إلي عافيتي بغير حول مني ولا قوة يا أكرم الأكرمين.

- اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا مباركا فيه وأنت خير الرازقين.

- اللهم اكفني شر جميع خلقك إنسهم وجنهم، محسنهم ومسيئهم، قويهم وضعيفهم، واغنني بحلالك عن حرامك.