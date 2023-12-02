«الأوقاف»: افتتاح 15 مسجدا جديدا يوم الجمعة المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية، أنه سيجري افتتاح 15 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا يوم الجمعة المقبل، ليصل إجمالي ما جرى افتتاحه من 7 يناير الماضي حتى تاريخه 383 مسجدا، منها 296 جديدا أو إحلالا وتجديدا، وذلك في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله.

صيانة وتطوير المساجد

ولفتت وزارة الأوقاف إلى أنّه سيجري صيانة وتطوير 87 مسجدًا، كما بلغ إجمالي ما جرى إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014 حتى 8 ديسمبر الجاري، 11 ألفا و405 مساجد، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارا و504 ملايين جنيه.

وسيكون افتتاح المساجد على النحو التالي:

1. مسجد محمد صديق – نجع خليفة – الكوم الأصفر – طهطا - مديرية أوقاف أسيوط.

2. مسجد عثمان عثمان – عرب الكابلات – الفتح - أسيوط.

3. مسجد المؤمن – الحوطا الشرقية - ديروط.

4. مسجد الدعوة الإسلامية – الحوطا الغربية - ديروط.

5. مسجد الغني – الدوير - صدفامديرية أوقاف البحيرة.

6. مسجد السعداوي عامر – مركز حوش عيسى - البحيرة.

7. مسجد الضياء – قرية العوجا – مركز دمنهور.

8. مسجد الشرقي – قرية الطنطاوي – مركز دمنهور.

9. مسجد الروضة الشريفة – عزبة النخل قروي – إدفو قبلي – مركز إدفو.

10. مسجد عزبة المرشح - الشلال - حي شرق.

11. مسجد السيل الجديد – حي شرق - مديرية أوقاف المنيا.

12. مسجد سوق الآخرة - بني خالد - مغاغة.

13. مسجد الإخلاص – منطقة باب العبيد – أبيس – محرم بيك - الإسكندرية.

14. مسجد الرحمة – الإسكان الاجتماعي 2 – منطقة 209 شرق النيل - مديرية أوقاف الفيوم.

15. مسجد الرحمن – فيد يمين - سنورس - الفيوم.