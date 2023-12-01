أفضل 6 صيغ للصلاة على النبي يوم الجمعة.. تجلب الفرج وتزيد الرزق

يحرص الكثيرون على ترديد الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في يوم الجمعة، الذي يعد من أفضل الأيام عند الله عزوجل، لقول النبي: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة»، رواه الإمام مسلم في صحيحه.

الصلاة على النبي يوم الجمعة

وحول الصلاة على النبي يوم الجمعة، أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، أن هناك العديد من الصيغ للصلاة على النبي الكريم، ويجب على المسلمين ترديدها في كل وقت وحين، من أجل أن يوسع الله في أرزاقهم وييسر أمورهم ويغفر ذنوبهم.

أفضل صيغة للصلاة على النبي يوم الجمعة

وبخصوص أفضل صيغة للصلاة على النبي يوم الجمعة، أوضح عضو كبار العلماء، أنه ذكر في كتاب الكنز الثمين في الصلاة والسلام على سيد المرسلين، العديد من الصيغ للصلاة على النبي، ومنها:

نص صلاة الفاتح لجلب الفرج

1- صلاة الفاتح ونصها: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ، وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ، نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ، وَالْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ».

وأشار «جمعة» إلى أن صلاة الفاتح لها فضل عظيم خاصة يوم الجمعة، وتنسب لسيدي أحمد التيجاني رضى الله عنه ، كما تنسب إلى سيدي محمد البكري رضى الله عنه، وقال الشيخ الهدار محمد بالمدينة المنورة عن فضل صلاة الفاتح: «من قرأها ليلة الجمعة مائة مرة انكشف له كثير من الحجب، وحصل له من الأنوار وقضاء الحوائج ما لا يعلمه إلا الله».

صيغ للصلاة على النبي

2- الْلَّهُم صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

ونوه «جمعة» إلى فضل هذه الصيغة بالتحديد للصلاة على النبي الكريم؛ إذ ذكر أن الإمام تقي الدين السبكي، كما نقله عنه ولده تاج الدين في «الطبقات»، قال عنها: إن من أتى بها فقد صلى على النبي بيقين، وكان له الجزاء الوارد في أحاديث الصلاة بيقين، وكل من جاء بلفظ غيرها فهو من إتيانه بالصلاة المطلوبة في شك؛ لأنهم قالوا: «كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا، فجعل الصلاة عليه منهم هي قول هذا، ثم قال: وكان لا يفتر لسانه -أي والده- عن الإتيان بهذه الصلاة.

3- اللهم صلِّ على سيدنا محمد أفضل صلاة وأتمها، وأدومها وأعمها، صلاة تعادلُ جميع الصلوات التي صليتها عليه في الأزل والأبد وما بين ذلك، وتماثل ما صلى ويصلي عليه جميع خلقك الإنس والجن والملائك، صلاة تفوق الحد والعدَّ فلا يبلغ حدّها وعدّها جميع الألفاظ والأعداد ، تجعلنا بها من أسعد المؤمنين الفائزين برضاك ورضاه في المعاش والمعاد، وعلى آله وأزواجه وأصحابه الذين تشرفوا برؤية ذاته الشريفة ومشاهدة معجزاتهِ وسلم تسليمًا.

4- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَاةَ الْأَزَلِ وَالْأَبَدِ بِمَا لَا يُحْصَى وَلَا تُحِيطُ بِهِ دَائِرَةٌ، وَرَضِىَ اللهُ عَنْ أَصْحَابِهِ أَهْلِ الْكَمَالِ وَالتَّكْمِيلِ الَّذِينَ هَدَى اللهُ بِهِمْ كُلَّ حَائِرٍ وَحَائِرَةٍ، وردت عن الشيخ أبي المواهب الشاذلي -رضى الله عنه- في شرحه للحكم العطائية.

الصلاة على النبي للفرج

5- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْحَبِيبِ الْبَشِيرِ، الشَّفِيعِ النَّذِيرِ، الَّذِي أَخْبَرَ عَنْهُ رَبُّهُ الْكَرِيمُ ؛ بِأَنَّ لِلهِ فِي كُلِّ نَفَسٍ مِائَةَ أَلْفِ فَرَجٍ قَرِيبٍ، وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا، وتسمى هذه الصلاة بصلاة الفرج ذكرها السيد محمد علوي المالكي - رضى الله عنه - في كتابه «أبواب الفرج».

نص صلاة المحبة على النبي محمد

6 - صلاة المحبة للصلاة على النبي الكريم، ونصها: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَقَدْرِ حُبِّكَ فِيهِ، وَزِدْنِي يَا مَوْلَايَ حُبًّا فِيهِ، وَبِجَاهِهِ عِنْدَكَ فَرِّجْ عَنِّي مَا أَنَا فِيهِ، إِلَهِي لَا أَسْأَلُكَ رَدَّ الْقَضَاءِ بَلْ أَسْأَلُكَ اللُّطْفَ فِيهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ».