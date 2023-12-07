المنطقة الأزهرية بكفر الشيخ تنظم ندوة عن أهمية القراءة في حياة الشعوب

نظم معهد عمر بن الخطاب الابتدائي، التابع لإدارة كفر الشيخ التعليمية الأزهرية، ندوة تثقيفية بعنوان «القراءة شمس المعرفة»، والتي تأتي ضمن سلسلة ندوات الإرشاد والتوجيه الجمعي التي يعدها مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية بإدارة رعاية الطلاب.

جاء ذلك بحضور كلا من: الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وسامي الشافعي، مدير الإدارة التعليمية الأزهرية، والدكتور أحمد زيدان، مدير الدعوة، والدكتورة حسينة عزام، رئيس مكتب الخدمة المدرسية، برعاية طلاب المنطقة، والدكتور أحمد سعد، مدير فرع الرواق الأزهري بكفرالشيخ.

تضمنت فاعليات الندوة، والتي عقدت اليوم الخميس، عن دور القراءة وأهميتها في حياة الأفراد، وربط الوطنية بها، وأن الأمم القارئة هي الأمم السابقة.

بناء المجتمعات تبدأ بتعلم القراءة

كما أشاروا إلى أن اللبنة الأولى لبناء المجتمعات هي القراءة، موضحين كيفية ربط الدين بالقراءة، وما يجب على أولياء الأمور فعله تجاه تحفيز أبناءهم على القراءة، مشيرين إلى مشروع تحدي القراءة وكيفية المشاركة فيه.

مشاركة فاعلة من الطلاب بالندوة

يذكر أن عدد كبير من أبناء معهد عمر ابن الخطاب، التابع لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، والمدرسين شاركوا ضمن فاعليات الندوة التثقيفية، والتي تناولت عددًا من المحاور المهمة لفضل القراءة.