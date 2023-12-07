وزيرة التعاون الدولي تبحث مع «الإفريقي للتنمية» تمويل 3 مشروعات لتحلية المياه

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أكينومي أديسينا، رئيس البنك الإفريقي للتنمية، والذي أكد بأن البنك يعد شريكا للتنمية في محور المياه ضمن برنامج «نُوَفِّي».

وتضمن اللقاء مناقشة استمرار التعاون الفني بالتعاون مع الجهات الوطنية في مصر وشركاء التنمية، لاستمرار عملية الدراسات والتأهيل لمشروعات محور المياه، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص؛ للمضي قدمًا نحو تنفيذ تلك المشروعات التي تأتي في ضوء أولويات الدولة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية.

ويتضمن محور المياه 3 مشروعات رئيسية هي تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وتوسيع نظم الري بالطاقة الشمسية، وتحسين مرونة المناخ الزراعي بتحديث الممارسات الزراعية.

البنك الإفريقي شريك تنمية رئيسي بمحور المياه

ويعد البنك الإفريقي للتنمية شريك التنمية الرئيسي في محور المياه، انطلاقًا من خبرته السابقة التي تمتد على مدار عقود مع مصر في تنفيذ العديد من المشروعات، كما تعمل مجموعة بنك التنمية الإفريقي على إطلاق وتدشين عدد من المبادرات والآليات التي تسعى لتعزيز التمويلات الخضراء والعمل المناخي ودعم قدرة الدول الإفريقية على الصمود والتكيف ومواجهة التغيرات المناخية، ومن بينها الشراكة مع الاتحاد الإفريقي وإفريقيا 50 والعديد من الشركاء العالميين؛ لإطلاق التحالف من أجل البنية التحتية الخضراء في إفريقيا (AGIA).