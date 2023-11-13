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الرئيس السيسي يشكر البنك الأفريقي على مشاركته في تنظيم معرض التجارة البينية

كتب:

نرمين عفيفي
02:00 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالشكر إلى البنك الأفريقي، على جهده والمشاركة في تنظيم المعرض الأفريقي للبنية التحتية، معبرًا عن ترحيبه بتقديم كل الدعم في سبيل تنمية القارة السمراء.

جاء ذلك خلال رده على كلمة أيمن الزغبي، رئيس قطاع تمويل التجارة والاستثمار في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، خلال جولة الرئيس السيسي التفقدية بافتتاح فعاليات المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية، المقام بمركز المنارة للمؤتمرات، إذ قال إنَّ «حجم تمويل البنك لمصر منذ إنشاءه وصل إلى 28 مليار دولار منذ عام 1994».

وأوضح رئيس قطاع تمويل التجارة أنَّ مصر هي الدولة المضيفة للمقر الرئيسي للبنك، متابعًا «نحاول من خلال المقر الخاص بنا عقد أكبر صفقات وإعطاء أكبر فرصة للشركات المصرية أن تنال التعاقدات في الدول الأفريقية الأخرى».

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