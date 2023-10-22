شروط التمويل العقاري من البنك العربي الأفريقي.. سداد يصل إلى 15 عاماً

يتيح البنك العربي الأفريقي للمواطنين الراغبين في شراء منزل جديد فرصة للقيام بذلك من خلال الحصول على التمويل العقاري وفقاً للشروط التي وضعها البنك، حيث يتيح البنك للعميل ميزة السداد على مدة تصل إلى 15 عاماً.

تستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل التمويل العقاري من البنك العربي الأفريقي، والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل التمويل العقاري

- يتيح البنك العربي الأفريقي للعملاء تمويل طويل الأجل لتسهيل امتلاك منزل.

- وبالنسبة لفترة السداد تصل إلي 15 سنة.

- كما يكون سعر العائد تنافسي ومتغير.

- تمويل يصل إلى 80% من قيمة الوحدة.

مزايا التمويل العقاري

- يقدم البنك سرعة التمويل وسهولة الإجراءات.

- وبالنسبة لدفع الأقساط تكون شهرية.

- سهولة إعادة الجدولة وإمكانية السداد الجزئي أو الكلي.

- من ضمن المزايا الشفافية ووضوح الرسوم والتكاليف.

- حلول تمويلية مصممة للعميل وطرق متعددة للسداد.

شروط التمويل

- الحد الأدنى للسن 25 سنة.

- فيما يصل الأقصى للسن 65 سنة.