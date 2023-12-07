أماكن سيارات خدمة العملاء المتنقلة لشركة مياه الشرب بالإسكندرية

توفر شركة مياه الشرب بالإسكندرية خدماتها للمواطنين من خلال سيارات الخدمة المنتقلة وذلك في إطار تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الإستراتيجية للشركة، في التسهيل والتيسير على المواطنين وأن تتوفر الخدمة في أقرب مكان للعملاء، وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر.

التيسير على كبار السن

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة خلال شهر ديسمبر حتى 31/12/2023 للتيسير على المواطنين من كبار السن أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

للتواصل سيارة شرق 01275918005

للتواصل سيارة وسط 01275918001

للتواصل سيارة غرب 01275918003

خدمات شركات المياه

1- تعاقد على إدخال العدادات

2- استقبال شكاوى

3- شحن كروت العدادات مسبقة الدفع

4- الاستعلام عن الفواتير

5- سداد الفواتير

6- فريق من المعمل المركزي للشركة لاخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة المياه

7- فريق من إدارة التوعية وإدارة التسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة

لمزيد من المعلومات من خلال البوابه الإلكترونية للشركة https://alexwater.com.eg

أماكن مواعيد السيارات

وحددت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة في القطاعات التابعة لها، كالتالي:

- سيارة خدمة العملاء المتنقلة بـ«شرق»: أمام رافع محمد نجيب - سيدي بشر، من 9 صباحا حتى 8 مساء.

- سيارة خدمة العملاء المتنقلة بـ«وسط»: بشاير الخير 3 - القباري أمام مسجد الشهيد إلهامي، من 9 صباحا حتى 8 مساء.

- سيارة خدمة العملاء المتنقلة بـ«غرب»: مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الاورمان، من 10 صباحا حتى 3 ونصف عصرا.

- أمام فرع الشركة بالبيطاش: من 4 عصرا حتى 9 مساء.