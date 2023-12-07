مفاجأة في أسعار الذهب مطلع 2024.. قرار حكومي يضبط السوق

تبدأ مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين، طرح المشغولات الذهبية عبر منصة البورصة السلعية للمواطنين للمرة الأولى، مطلع العام المقبل، وذلك بعد طرح السبائك الذهب والفضة في البورصة السلعية منتصف شهر نوفمبر الماضي.

فوائد تداول وشراء الذهب من البورصة السلعية

ووفقا لتصريحات خاصة أدلى بها المستشار أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة، فإن العام المقبل سيشهد طرح الذهب في البورصة السلعية للتجار والشركات والمواطنين بعد الاتفاق مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة على بدء التداول مطلع العام المقبل، ما ينعكس بالإيجاب على أسعار الذهب في السوق المحلي، على اعتبار أن طرح أي سلعة في منصة البورصة السلعية يهدف في الأساس إلى ضبط سعرها واستقرارها.

انخفاض أسعار الذهب

وعن فوائد طرح الذهب في البورصة، قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إنَّ سوق الذهب المحلي سينتج عنه فوائد عديدة من خلال تداول الذهب في البورصة، ومنها التالي:

- انضباط السوق المحلي بين البائع والمشتري.

- تسعير منضبط للذهب في السوق المحلية.

- عدم وجود مبالغة في أسعار الذهب.

- تحديد سعر الذهب في البورصة عند التداول وفقا للسعر العالمي.

- ربط سعر الذهب في البورصة بسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

- توفير خام الذهب للراغبين في الاستثمار والتجار والمصنعين.

الإعفاء الجمركي

فيما توجد عوامل أخرى تسهم في استقرار الذهب وتزايد الخام المحلي في الأسواق، وهي إقرار الحكومة مد جديد لمبادرة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب القادم من الخارج من أي رسوم جمركية، لمدة 6 أشهر إضافية بدلا من انتهاء المبادرة الأولى التي بدأت في مايو 2023 يوم 11 نوفمبر الماضي، لتستمر مدة الإعفاء حتى مايو 2024.