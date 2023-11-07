«الدمغة والموازين» تطرح سبائك الذهب والفضة في البورصة السلعية

قال اللواء أحمد سليمان، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم طرح السبائك الذهب والفضة في البورصة السلعية بدءا من الثلاثاء المقبل الموافق 14 نوفمبر الجاري، وذلك عبر منصة البورصة السلعية.

طرح سبائك ذهب في البورصة السلعية

وأضاف رئيس مصلحة الدمغة في تصريحات لـ«الوطن»، أن طرح السبائك سيكون للشركات والمصنعين فقط مقابل دفع مبلغ 2 مليون جنيه مبلغ التأمين الخاص بالمزاد، في موعد أقصاه 24 ساعة قبل بدءً المزاد في منصة البورصة السلعية، بشرط تسجيل الشركات في منصة البورصة السلعية.

سعر الذهب في البورصة

ونوه اللواء أحمد سليمان، أن سعر سبائك الذهب والفضة المقرر طرحهم يوم الثلاثاء، سيكون مرتبط بالسعر المحلي في نفس توقيت الطرح، للتجار والمصنعين.

وكان رئيس مصلحة الدمغة، كشف في تصريحات سابقة لـ«الوطن» إعفاء العارضين الدوليين المشاركين في معرض نبيو للذهب في نسخته الثالثة، من الجمارك والرسوم مع السماح لهم جلب معروضاتهم من الذهب بأي كميات في الذهب في حقائبهم الخاصة دون الحاجة لشحنها في شركات شحن.